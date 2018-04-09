Глава Челябинска вступился за общественный транспорт перед антимонопольщиками 

По данным пресс-службы Челябинского УФАС, в 2017 году управление транспорта Челябинска заключило договоры на 36 маршрутов троллейбусов и трамваев и 33 автобусных маршрутов с ООО «Челябинский городской электрический транспорт» и ООО «Общественный городской транспорт». Ни в одном случае власти не организовали торги, и антимонопольщики сочли это нарушением закона о защите конкуренции. До сих пор торги прошли только по 24 автобусным маршрутам.
Напомним, оба предприятия, ООО «ЧГЭТ» и ООО «ОГТ», созданы как преемники обанкротившихся транспортных МУПов. Частные они только формально, 100 процентов долей в компаниях принадлежит управлению транспорта и службе организации движения. Кроме того, за «электрические» маршруты в Челябинске бороться просто не с кем: у частников нет трамваев и троллейбусов. Стоит уточнить, что к частным перевозчикам у антимонопольщиков также есть претензии: в УФАС рассматривается административное дело по факту повышения стоимости проезда в челябинских маршрутках в ноябре 2017 года.
«Мы работаем с ФАС постоянно и конструктивно, — заявил Евгений Тефтелев. — К мнению антимонопольщиков всегда прислушиваемся, руководитель управления транспорта сейчас занимается этим административным делом. Но считаю, что идем правильным путем в нашей работе над пассажирским транспортом. Мы, кстати во взаимодействии с ФАС, заканчиваем работу по автобусному парку и по той же дорожной карте приступаем к трамваям. Внедряется новая маршрутная сеть. И все эти вопросы возникают потому, что новая сеть позволяет усилить роль городского транспорта и убрать дублирование маршрутов, там, где могут параллельно идти троллейбус, трамвай да еще и частные маршрутки. Когда срок действия договоров по маршрутам заканчивается, мы отыгрываем новые в соответствии с законом. Если с УФАС не удастся договориться, то есть судебная практика».