Глава Челябинска прокомментировал претензии УФАС к транспортникам

Глава Челябинска прокомментировал претензии антимонопольной службы УК городскому управлению транспорта, назвав причиной проблем внедрение новой маршрутной сети, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

«Мы всегда стараемся прислушиваться к критике, управление транспорта занимается этим вопросом. Я считаю, что мы идём правильным путём, закончили работу с нашими автобусами, сейчас займёмся наши трамваями в соответствии с разработанной дорожной картой. Эта работа позволит усилить роль городского транспорта, избавиться от дублирования маршрутов», — отметил Евгений Тефтелев

Градоначальник также заявил, что в случае необходимости администрация готова обжаловать доводы антимонопольщиков в суде.

Напомним, ранее в пресс-службе регионального УФАС сообщили, что управление транспорта Челябинска нарушило требования законодательства при заключении договоров на перевозки горожан автобусами, троллейбусами и трамваями.