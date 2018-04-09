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Глава Челябинска прокомментировал претензии УФАС к транспортникам
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Глава Челябинска прокомментировал претензии УФАС к транспортникам 

АиФ 49 минут назад
Фото: АиФ
Глава Челябинска прокомментировал претензии антимонопольной службы УК городскому управлению транспорта, назвав причиной проблем внедрение новой маршрутной сети, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
«Мы всегда стараемся прислушиваться к критике, управление транспорта занимается этим вопросом. Я считаю, что мы идём правильным путём, закончили работу с нашими автобусами, сейчас займёмся наши трамваями в соответствии с разработанной дорожной картой. Эта работа позволит усилить роль городского транспорта, избавиться от дублирования маршрутов», — отметил Евгений Тефтелев.
Градоначальник также заявил, что в случае необходимости администрация готова обжаловать доводы антимонопольщиков в суде.
Напомним, ранее в пресс-службе регионального УФАС сообщили, что управление транспорта Челябинска нарушило требования законодательства при заключении договоров на перевозки горожан автобусами, троллейбусами и трамваями.
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