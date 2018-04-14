Узнать больше о творчестве Сергея Михалкова можно будет в Самарской областной научной библиотеке 

Для любителей творчества Сергея Михалкова в Самарской областной библиотеке пройдет презентация музыкального сборника «Открытые миры».
Для тех, кто хочет узнать больше о творчестве Сергея Михалкова, во вторник, 17 апреля, в 15:00 в конференц-зале Самарской областной научной библиотеки пройдет презентация его музыкального сборника «Открытые миры». Авторский сборник для детских и юношеских хоров, ансамблей и фортепианных пьес — результат творческого союза композитора лауреата Всероссийских и Международных конкурсов Вячеслава Шевердина и заслуженного работника культуры РФ Елены Маргиной, автора стихов к музыкальным произведениям. Ведущие хоровые коллективы студентов, детские музыкальные школы и православная классическая гимназия Самары выступят в презентационной программе вечера. Самарские авторы уже давно сотрудничают, а результат их содружества очень плодотворный. То же самое можно сказать и об «Открытых мирах». Не обошлось и без департамента культуры и молодежной политики администрации г. о. Самара и его руководителя Татьяны Шестопаловой. Департамент стал главным учредителем «Открытых миров». Среди почетных гостей на торжественную презентацию сборника приглашен Сергей Филиппов — министр культуры Самарской области, а также депутат Самарской Губернской Думы, заместитель председателя общественной палаты Самарской области Павел Покровский — руководитель издательства «Культурная инициатива», где был издан сборник Посвящение Сергею Михалкову «Открытые миры».