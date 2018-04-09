Чиновники подразделений мэрии выйдут на уборку Самары

В среду, 11 апреля, в Самаре состоится муниципальный средник. С 15:00 до 17:00 около 7 000 чиновников приведут в порядок площадки, которые прилегают к учреждениям.

— Перчатками и пакетами для мусора сотрудников обеспечат представители муниципального предприятия «Инженерные системы», — уточнили в мэрии Самары.

Муниципальный средник — одно из мероприятий месячника по благоустройству города, который стартовал 1 апреля. Также на этой неделе, 14 апреля, пройдет первый субботник — Гагаринский. Ожидается, что в нем примут участие около 35 тысяч человек. На 21 апреля власти запланировали общегородскую уборку. А 28 апреля пройдет субботник, посвященный чемпионату мира по футболу.

Во всех районах города будут работать специализированные пункты выдачи инвентаря. Воспользоваться им можно не только в дни официальных субботников. Если местные жители решат прибраться раньше, им нужно сообщить об этом управляющему микрорайоном.