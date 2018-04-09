В Калининграде к Пасхе раскрасили гениталии «борющихся зубров»

Фотографию разрисованной скульптуры разместили в паблике, посвященном городу. Хулиганы раскрасили гениталии зубров в желтый цвет.

Подобные «художества» являются городской традицией, которая, по слухам, пошла с 1970 года, когда студенты впервые покрасили гениталии статуи.

Напомним, калининградская власть призвала малый бизнес соответствовать дресс-коду города. Правила касаются в том числе вывесок и рекламных материалов. Ими придется руководствоваться магазинам, аптекам, кафе и офисам, расположенным на первых этажах зданий центральных улиц города.

Фото: vk.com