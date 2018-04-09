RT запускает мультимедийный фотопроект, посвященный семье Романовых

МОСКВА , 9 апр — РИА Новости . RT в сотрудничестве с Государственным архивом России запустил масштабный мультимедийный кросс-платформенный проект #Romanovs100, в рамках которого расскажет историю семьи Романовых в четырех тысячах оригинальных фотографиях из их личного архива. Пользователи смогут увидеть наиболее полную на сегодняшний день фотоколлекцию царской семьи.

Проект #Romanovs100, приуроченный к столетней годовщине расстрела царской семьи, реализуется на четырех социальных медиаплатформах — YouTube, Facebook, Twitter и Instagram. На протяжении 100 дней — с восьмого апреля по 17 июля — в аккаунтах проекта будут публиковаться редкие фотографии из архива Романовых.

Каждая платформа будет отличаться уникальным повествованием и форматом. На Facebook высококачественные снимки и панорамы из коллекции Романовых переплетутся с лиричными историями о жизни Николая II , его супруги Александры Федоровны, их детей и друзей. Фотографии также будут представлены в виде видеонарратива, сопровождающегося музыкой, написанной Петром Наличем специально для проекта.

Проект RT #Romanovs100

В Instagram свой аккаунт появится в том числе у любимой собаки царевича Алексея — спаниеля Джоя, который сам расскажет о жизни своих хозяев. На YouTube документальные видеоролики раскроют исторические детали; покажут и парадную, и бытовую стороны жизни семьи. В Twitter будет выстроена история от первого лица через аккаунты Николая, его жены Аликс, доктора Боткина и сестер Романовых, чей аккаунт продолжит вести британский историк Хелен Раппапорт.

Сайт проекта #ROMANOVS100 доступен на русском и английском языках.

Над проектом #Romanovs100 работает команда #1917LIVE — исторической Twitter-реконструкции событий 1917 года в России.

Проект RT #Romanovs100

"#Romanovs100 — это своеобразный исторический фотопазл, созданный на платформе соцсетей и рассказывающий историю царской семьи через их собственные снимки. Романовы были одними из первых фотолюбителей в мире. Выражаясь современным языком, Романовы были первыми фотоблогерами — у них было несколько камер, на которые фиксировалось практически каждое значимое событие их семейной жизни. Благодаря проекту нашей аудитории откроется многогранность венценосной семьи: как последних правителей Российской империи, как любящей и заботливой семьи, как романтичных путешественников, как любителей собак и, конечно, как страстных фанатов фотографии", — сказал автор идеи проекта Кирилл Карнович-Валуа.

Проект RT #Romanovs100

В 2017 году RT реализовал одну из самых масштабных исторических реконструкций в Twitter. Десятки аккаунтов в режиме реального времени публиковали сообщения от имени исторических персонажей. В проекте #1917LIVE приняли участие такие известные авторы, как британский историк Хелен Раппапорт и всемирно известный бразильский писатель Пауло Коэльо . #1917LIVE стал обладателем высшей награды Shorty Awards в номинации «Лучший образовательный проект», золота Shorty Social Good, премии Adweek ARC Awards, которая отмечает самые инновационные проекты в области рекламы и медиа, и множества других международных наград. Проект также номинирован на интернет-Оскар, одну из самых престижных онлайн-премий Webby Awards в категории «Лучшее использование социальных медиа».

Проект RT #Romanovs100