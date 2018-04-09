Глава исполкома Казани подтвердил встречу инвестора МСЗ с экоактивистами 

Встреча рабочей группы из числа противников мусоросжигательного завода в Казани с инвестором проекта состоится на этой неделе, заявил в ходе делового понедельника, 9 апреля глава исполкома города Денис Калинкин. О скорой встрече в ходе беседы с экоактивистами говорил ранее и мэр Казани Ильсур Метшин. В составе рабочей группы 20 человек из числа противников строительства объекта, сказал Калинкин. Председателю комитета ЖКХ Искандеру Гиниятуллину поручено донести до каждого из членов группы информацию о дате и времени встречи с инвестором. Напомним, после встречи активистов с Ильсуром Метшиным последовали задержания ряда членов рабочей группы.