За грубые нарушения управляющие компании не только лишатся лицензии, но и заплатят высокие штрафы

Для управляющих компаний, которые в своей работе допустили жёсткие нарушения вводятся высокие штрафы. Пока что их только могут лишить лицензии.

Минстрой решил прописать в КоАП новый состав административного правонарушения — «осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с грубым нарушением лицензионных требований». В Правительстве не сомневаются, что соответствующий законопроект, который уже внесён на рассмотрение Госдумы , поможет быстрее наказывать управляющие компании и убирать их с рынка. Перед первым чтением инициативу 9 апреля рассмотрит Комитет палаты по госстроительству и законодательству. Представит проект заммнистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис

Сам закон, вводящий понятие «грубое нарушение лицензионных требований» был принят в 2017 году, 31 декабря его подписал президент и 10 января 2018 года он вступил в силу. Среди причин для отзыва лицензии у управляющей компании там перечисляется ряд причин. Среди них: несоблюдение требований, повлекших повреждение жизни и здоровья граждан, несвоевременное заключение договоров с ресуроснабжающими организациями, со специализированными организациями — поставщиками газа, а также задолженность за коммунальные ресурсы более 2-х месяцев.

Если Госдума примнет поправки в Административный кодекс, то штрафы за такие правонарушения будут дифференцированными. Должностные лица заплатят от 100 до 250 тысяч рублей или им грозит дисквалификация на срок до 3 лет, индивидуальные предприниматели и юрлица отдадут от 300 до 350 тысяч рублей или также будут дисквалифицированы на три года. Все эти административные дела теперь будут рассматривать не суды, а региональные органы жилищного надзора, что обусловлено необходимостью принятия оперативных мер в отношении нарушителей.