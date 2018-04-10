Работы по прокладке сетей теплоснабжения в Воронцовском парке планируется завершить в октябре-декабре

Работы по прокладке сетей теплоснабжения в Воронцовском парке, расположенном в Обручевском районе столицы, планируют завершить в IV квартале 2018 г. Об этом сообщает пресс-служба управы префектуры Юго-Западного административного округа Москвы.

«В IV квартале 2018 г. в Воронцовском парке на юго-западе Москвы завершатся работы по прокладке сетей теплоснабжения. Сейчас территорию усадьбы подготавливают к необходимым работам. В том числе, в парке огораживают деревья, чтобы исключить их случайное повреждение», — говорится в сообщении.

В материале отмечается, что строительно-ремонтные работы в Воронцовском парке начались еще четыре года назад — с разработки проектной документации для прокладки инженерных коммуникаций в соответствии с «Адресной инвестиционной программой на 2014-2017 гг.». В усадьбе уже провели водопровод, канализацию и телефонную линию, а также электроснабжение.

«При проектировании теплотрассы особое внимание уделяли сохранению растений. Поэтому зеленые насаждения, которые могут случайно пострадать в процессе строительных работ, будут компенсированы высадкой деревьев ценных пород», — подчеркнули в пресс-службе.