Продам ребенка: война за ванную комнату привела к фейковым объявлениям в Челябинске

Война за ванную комнату в коммуналке в Челябинске закончилась объявлением о продаже ребенка на органы. Однако несмотря на то, что чудовищное объявление оказалось в распоряжении полицейских, возбуждать уголовное дело они не стали.

Людмила уже год живет в страхе — соседи, да и просто незнакомые люди грозят ей расправой. А все из-за объявлеия, что гуляет по просторам социальных сетей. К ним же — объявления об оказании интимных услуг.

Страницу в интернете создала соседка Людмилы по коммунальной квартире. Подобная «шутка» — продолжение бытовой ссоры.

Написала, по каким ценам я услуги предоставляю. А потом вообще создала сайт, что я продаю ребенка своего на органы

— Людмила.

Маленький Айрат еще не способен понять, почему ему нельзя играть во дворе вместе с другими детьми, а приходится сидеть в тесной комнате коммуналки. Теперь Людмила открывает только полицейским. Они видели объявление, но дело возбуждать не стали, когда выяснилось, что информация о продаже ребенка на органы — фейк.

Конфликт соседок разгорелся на двух квадратных метрах общей ванной. И начался тогда, когда в одну из комнат заехала женщина вместе со своей мамой.

Они в обуви проходили, прям с улицы в комнату. То есть они проходили — следы, грязь. А у меня ребенок. Видите,

квадраты-то маленькие

— Людмила.

какой-то момент противостояние на почве чистоты достигло точки невозврата. Соседки даже подрались. А недавно сожители съехали, однако после этого появились фейковые объявления в социальных сетях.

Людмила написала заявление в полицию с просьбой разыскать обидчицу и наказать за клевету. Но объявления о продаже ребенка и сейчас продолжают гулять по всемирной паутине.