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Продам ребенка: война за ванную комнату привела к фейковым объявлениям в Челябинске
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Продам ребенка: война за ванную комнату привела к фейковым объявлениям в Челябинске 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Война за ванную комнату в коммуналке в Челябинске закончилась объявлением о продаже ребенка на органы. Однако несмотря на то, что чудовищное объявление оказалось в распоряжении полицейских, возбуждать уголовное дело они не стали.
Людмила уже год живет в страхе — соседи, да и просто незнакомые люди грозят ей расправой. А все  из-за  объявлеия, что гуляет по просторам социальных сетей. К ним же — объявления об оказании интимных услуг.
Страницу в интернете создала соседка Людмилы по коммунальной квартире. Подобная «шутка» — продолжение бытовой ссоры.
Написала, по каким ценам я услуги предоставляю. А потом вообще создала сайт, что я продаю ребенка своего на органы
— Людмила.
Маленький Айрат еще не способен понять, почему ему нельзя играть во дворе вместе с другими детьми, а приходится сидеть в тесной комнате коммуналки. Теперь Людмила открывает только полицейским. Они видели объявление, но дело возбуждать не стали, когда выяснилось, что информация о продаже ребенка на органы — фейк.
Конфликт соседок разгорелся на двух квадратных метрах общей ванной. И начался тогда, когда в одну из комнат заехала женщина вместе со своей мамой.
Они в обуви проходили, прям с улицы в комнату. То есть они проходили — следы, грязь. А у меня ребенок. Видите,
квадраты-то  маленькие
— Людмила.
какой-то  момент противостояние на почве чистоты достигло точки невозврата. Соседки даже подрались. А недавно сожители съехали, однако после этого появились фейковые объявления в социальных сетях.
Людмила написала заявление в полицию с просьбой разыскать обидчицу и наказать за клевету. Но объявления о продаже ребенка и сейчас продолжают гулять по всемирной паутине.
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