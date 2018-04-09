Народный календарь. 9 апреля. О чем женщинам просить Матрену Полурепицу

Память о Матроне Солунской, жившей в Салониках в III-IV веках нашей эры, возвращает нас к печальному событию: не желая отступать от веры, Матрона, рабыня богатой хозяйки Павтилы, была ею замучена и сброшена с городской стены.

Правда, Павтила сама прожила после этого не долго: в том месте, где сбрасывали тело ее жертвы со стены, она поскользнулась, не удержала равновесие и упала вниз, разбившись насмерть.

На Руси Матрону прозвали Настовицей — поскольку в это время, если снег еще не сошел, образовывался на нем твердый наст. Кстати, «настовицами» звали на Руси и некоторых перелетных птиц.

Матрону на Руси особенно уважали хозяйки: святая поддерживала женщин в их непростом труде. Стоило ей помолиться, как дела начинали делаться споро — отбеливались холсты, отмывалась посуда, чистилась изба. «Спасибо, Матрена, к делам мудрена» — приговаривали хозяйки. Но особенно жарко просили Матрону об урожае репы, отчего и называли Полурепицей. Полурепица, а не Репица она была по простой причине: в этот день урожай делили пополам, что-то оставляя на доеданки — до нового сезона, а что-то пуская на семена. Без репы русскому человеку было некуда податься — это был «стратегический» продукт: ее варили, пекли, сушили, «запаривали», делали из нее запеканки и так далее. «Проще пареной репы» — это все оттуда, от Полурепицы пошло…

На Матрену-Полурепицу подмечали люди и важное о погоде: если чибис кричит с вечера — будет ясно; если летит низко — очень долго не будет дождей.

Именины в этот день празднуют Матрона (Матрена), Александр, Ефрем, Иван, Макар и Павел.