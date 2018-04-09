В Красноярске пропал мужчина, после того как ловил попутку в Солнечном

Житель села Сухобузимское пропал в Красноярске 24 марта, сообщают в группе «Поиск пропавших детей. Красноярск».

Около 18 часов Сергей Лунгин отпросился с работы на два часа, чтобы съездить в город (Красноярск). В 23 часа он позвонил коллеге и сказал, что ловит попутку на АЗС в Солнечном. После этого связь с ним прервалась, телефон не отвечает, местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 182 см, телосложение среднее, волосы короткие, темно-русые, глаза серо-голубые.

Из особых примет: татуировка на правом плече в виде дракона, на левой руке на среднем пальце перстень, на тыльной стороне рисунок. На голове шрамы.

Мужчина был одет в светло-коричневую куртку, белую майку, черные спортивные штаны с начесом, черные туфли. При себе у него был планшет и кнопочный телефон.

Всех, кто что-либо знает о пропавшем, просят позвонить по телефонам: +7391992-12-85 — полиция; +79509966066 — волонтеры.