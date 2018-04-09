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В Красноярске пропал мужчина, после того как ловил попутку в Солнечном
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В Красноярске пропал мужчина, после того как ловил попутку в Солнечном 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Житель села Сухобузимское пропал в Красноярске 24 марта, сообщают в группе «Поиск пропавших детей. Красноярск».
Около 18 часов Сергей Лунгин отпросился с работы на два часа, чтобы съездить в город (Красноярск). В 23 часа он позвонил коллеге и сказал, что ловит попутку на АЗС в Солнечном. После этого связь с ним прервалась, телефон не отвечает, местонахождение неизвестно.
Приметы пропавшего: рост 182 см, телосложение среднее, волосы короткие, темно-русые, глаза серо-голубые.
Из особых примет: татуировка на правом плече в виде дракона, на левой руке на среднем пальце перстень, на тыльной стороне рисунок. На голове шрамы.
Мужчина был одет в светло-коричневую куртку, белую майку, черные спортивные штаны с начесом, черные туфли. При себе у него был планшет и кнопочный телефон.
Всех, кто что-либо знает о пропавшем, просят позвонить по телефонам: +7391992-12-85 — полиция; +79509966066 — волонтеры.
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