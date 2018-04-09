Хабаровчане разобрали не обжигающее пламя по домам

Сегодня, 9 апреля, в Хабаровск самолётом из Москвы в специальной лампаде была доставлена частица благодатного огня из Иерусалима . Как сообщил корреспондент ИА « Хабаровский край сегодня», в Спасо-Преображенском соборе в седьмой раз подряд священное пламя ждали десятки представителей духовенства и сотни прихожан. Люди в храм пришли со своими лампадками и свечами. Священники в праздничной одежде под громкие песнопения внесли капсулу с крошечным огоньком. Важную реликвию встречал митрополит Хабаровский и Приамурский Владимир. Перед тем, как передать пламя верующим, он обратился к прихожанам с проповедью.

— Сердечно поздравляю вас с продолжающимся праздником Святой Пасхи, — обратился к пастве митрополит Хабаровский и Приамурский Владимир. — Во второй день празднования воскресения Христа мы собрались в Спасо-Преображенском соборе, чтобы встретить благодатный огонь. Тот огонь, что сегодня утром был доставлен из града Москвы. Куда в свою очередь был принесён из Святой земли из града Иерусалима, где в Великую субботу в ответ на молитвы иерусалимского патриарха, духовенства, многочисленных паломников из разных концов Земли этот святой огонь был обретён.

Специальную капсулу священники аккуратно вскрыли. От благодатного пламени они зажгли связку из 33 свечей, которые символизируют годы земной жизни Иисуса Христа. Затем, разделив её, они священнослужители разошлись по разным углам собора и передали благодатный огонь всем желающим.

— Я первый раз в жизни пришла за благодатным огнём, — призналась хабаровчанка Оксана Подунова. — Принесу его домой поддерживать буду. Сейчас испытываю чувство радости. Аж руки трясутся.

Получив частицу благодатного огня, хабаровчане принялись на себе экспериментировать с его легендарным свойством не обжигать человека. Кто-то проводил рукой на пылающими свечами, кто-то даже пытался умыться пламенем. Ожогов ни у кого не возникло.

— Мы с мужем семь раз были в Иерусалиме на схождении благодатного огня, — рассказала прихожанка Алла Козырь. — И четыре раза из семи огонь сходил прямо к нам в руки. Свечи сами зажигались! Мы с мужем пламенем умывались. И хотя были все в воске, огонь нас совсем не обжигал.

В Спасо-Преображенском соборе Хабаровска присутствовали настоятели всех храмов краевой столицы. Они развезут частицы пламени по своим приходам. Также в церемонии встречи благодатного огня принял участие епископ Ванинский и Переяславский Савватий. Он доставит священную для верующих реликвию в самые отдалённые уголки края.