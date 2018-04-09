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Мероприятия ко Дню космонавтики пройдут в семи парках Москвы
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Мероприятия ко Дню космонавтики пройдут в семи парках Москвы 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В семи парках Москвы можно будет поучаствовать в мероприятиях, посвященных Дню космонавтики, понаблюдать за звездами или создать модель космического корабля, сообщается в понедельник на официальном портале мэра города.
«Мероприятия, посвященные Дню космонавтики, пройдут в семи парках департамента культуры — «Красная Пресня», «Кузьминки», Измайловском парке, «Фили», парке Победы, Бабушкинском парке и парке Горького. Все они бесплатны», — рассказали в пресс-службе Мосгорпарка.
В частности, с 20:00 до 22:00 посетители парка «Красная Пресня» смогут понаблюдать за звездами в ночном небе с помощью телескопа. Его установят на Малом острове. Участники сообщества любителей астрономии «Урания» помогут настроить аппарат по Полярной звезде, а также сфотографировать планеты (в том числе, возможно, Венеру и Юпитер) и созвездия на специальную астрономическую камеру. Фотографии можно будет выслать на свою электронную почту. Астрономические наблюдения состоятся, если будет ясная погода.
В парке «Кузьминки» с 15:00 до 19:00 научат, как создать модель космического корабля из подручных материалов. Посетителям выдадут картон, пластик и бумагу. В парке также состоится лекция «Мифы и заблуждения о космосе».
А в парке «Фили» 12 апреля инсценируют шуточный запуск ракеты. Для начала всем желающим дадут ватман, маркеры и скотч и предложат создать самый яркий макет космического корабля. Лучшая поделка «полетит в космос». Специально приглашенные для представления клоуны поместят ракету в каркас и привяжут к кораблю воздушный шарик, наполненный гелием. Затем ее «запустят», открыв верхнюю часть каркаса. Мероприятие начнется в 12:05.
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