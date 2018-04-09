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Ростовчане осудили хозяина кота-экстремала
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Ростовчане осудили хозяина кота-экстремала 

Деловое сообщество 1 час назад
Фото: Деловое сообщество
В популярном паблике в социальных сетях была опубликована фотография кота, который стоит на кондиционере рядом с окном одного из верхних этажей высотки в Западном жилом массиве Ростова-на-Дону. «Ростовский экстремал», — подписал автор публикации свой снимок. Однако подписчики паблика не оценили его идею — ведь упав с такой высоты, пушистое животное может лишиться жизни. «Да уж, с этой высоты травмы будут летальными», «Как можно рисковать жизнью котейки ради фото?!», — такими комментариями ростовчане снабдили публикацию. Однако нашлись и те, кто вспомнил, что у котов девять жизней. «Коты же известные экстремалы-верхолазы. Мне кажется, ему нравится», — заключил по снимку молодой житель донской столицы.
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