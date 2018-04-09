В Саратовской области под водой на сегодняшний день оказались 12 мостов.
Из-за паводка прервано автомобильной движение на федеральной трассе Р-158 «Нижний Новгород — Саратов».
Как сообщают в региональном ГУ МЧС, затоплены 3 переправы в Самойловском районе, по три моста в Лысогорском и Аткарском районах. Перелиты переправы в Калининском и Ртищевском районе и плотина в Балашовском районе. Весеннее половодье подняло уровень в реках Терса и Елань, и подтоплено 29 приусадебных участков и 2 жилых дома в Самойловском районе. А именно 25 участков и 2 дома в селе Криуша и 4 участка в Низовке. По данным областного УГИБДД, для транспорта закрыто 250 метров дороги на границе Татищевского и Саратовского районов.