Итоги Второй мировой войны: главные несправедливости

Вторая мировая война — самая тяжёлая и страшная война в истории человечества. Прошло почти 70 лет, но итоги её не подведены до сих пор. 7 несправедливых итогов Второй мировой войны.

Операция «Скрепка»

Нюрнбергский процесс начался в 10 часов утра 22 ноября 1945. Кампания претендовала на роль справедливой кары. Миллионы убитых без суда и следствия требовали реванша. Процесс длился больше года, казалось, осуждены были все. Фашистская элита еще надеялась на диалог: Геринг, Гесс подали прошение о пересмотре дел в Контрольную комиссию. Ходатайства были отклонены. Казалось, разрушенный мир сливался в одно целое, чтобы мстить. Казалось. Страны судили едино, но каждая тянула одеяло на себя. Операция «Скрепка» стала «одеялом» США . Программа, созданная для использования фашистских людских ресурсов, избавила многих немецких «гениев» от неминуемой смерти. Отвоеванные фашисты отвоевывались не для глумления — американцы нуждались в руках и мозгах. Биографии спасенных гениев фашисткой Германии поражают. Америка умеет забывать о принципах, особенно когда дело идет о воздухе, о космосе, о техническом прогрессе. В результате операции «Скрепка» немецкий конструктор ракетно-космической техники, творец первых баллистических ракет А-4, Вернер фон Браун, переехал из нацистско-немецкого Пенемюнда в Техас. Условия нового обиталища Брауну не понравились, в своих воспоминаниях он писал: «…в Пенемюнде нас баловали, а тут мы считали каждый пенни…». Таких недовольных гениальных «американцев» было достаточно — Вернер не был ни первым, не был и последним. США «отмыли» достаточно немцев от нацизма, наградив подопечных не только новыми биографиями, но и медалями. Голова Брауна трудилась на НАСА вплоть до 1972 года, благодаря ему 20 июля 1969 года Нил Армстронг прошагал по Луне.

Холодная война

Итогом Второй мировой войны должен был стать мир и, думалось, на долгие годы. Но уже в 1945 году Сталин задумался об атомной бомбе, встречался с английскими, французскими, американскими коллегами, разграничивал территории. Война сделала из основных стран-победительниц, США и СССР героев книги «Принц и нищий». Разгромленный СССР обнищал, Америка, куда фашисты так и не ступили, стремилась процветать. Рузвельта сменил Трумен, Потсдамская конференция мирной не получилась, а в стране, победившей фашизм, начал расцветать «коммунизм». Америка бравировала атомной мощью, Сталин вспоминал Хиросиму и Нагасаки и мечтал о бомбе. Мир был вовлечён в Холодную войну.

Музеи оккупации

Украины, Музеи оккупации на территории Латвии Польши — очередное наследие Второй мировой войны. Грустная повесть, заключенная в экспонаты. О страшной, безжалостной силе коммунизма. Нацизм для народов Восточной Европы видится меньшим братом настоящего врага — советского тоталитаризма. История войны СССР против нацистской Германии забывается, в информационный фон вбрасываются новости о перенесенных памятниках, о маршах неонацистов. Вторая мировая часто оборачивается главным аргументов в информационной войне против России

Алкоголизм

Говорить о любви народа к выпивке стало даже неприлично, сухой закон действует вне времени — и тайно, и явно. Но алкогольный пик второй половины восьмидесятых годов из истории не выкинешь, как и сто наркомовских грамм. О выпивке на фронте сложена уйма анекдотов, мемуаристы, пишущие о войне, не забывают повествовать о роли алкоголя на войне: «Пьянство считалось нормой и обычной частью ландшафта войны». Разочарование в «героических» граммах настигло ветеранов Второй Мировой уже после войны. Алкоголь имеет свойство привязываться.

Ветераны

С каждым годом ветеранов становится все меньше. Тем, что остались, щедрые власти даже делают прибавки к пенсии. Идея хорошая — ветеранов мало, те, что выжили — герои дважды. Многие герои, бившиеся на передовой, те, которым принадлежат победы, не выжили. После каждой войны, и Вторая Мировая не исключение, появляются другие ветераны, не боевые, тыловики, а часто и вовсе не причастные тем событиям (просто по возрасту подходят). Это кажется нечестным, но только на первый взгляд. Ведь судили немецких врачей, почти вся послевоенная Германия была ликвидирована. Зло искореняли повсеместно, вот и славная Победа СССР сделала из каждого гражданина — ветерана-победителя.

Потери

Вторая мировая унесла огромное количество жизней, странно, но жизни эти не были подсчитаны. Документов немного, фамилий еще меньше. Размах цифр потерь поразителен и исчисляется миллионами. Можно ли играть с такими числами?

Ценности