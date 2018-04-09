Запрет на продажу вейпов несовершеннолетним в Подмосковье может вступить в силу в июне

Запрет на продажу вейпов несовершеннолетним на территории Московской области , одобренный парламентом региона при рассмотрении в первом чтении, может вступить в силу в июне 2018 г. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев.

«Есть расчетное время принятия. Мы надеемся, в мае мы уже этот закон должны принять. В действие он вступит с момента подписания губернатором региона. Мы надеемся, что до конца мая он будет подписан, и что с июня он вступит в силу», — сказал А. Голубев.

Он заявил, что в настоящее время законопроект проходит процедуру оценки регулирующего воздействия.

«Должны быть собраны предложения, мнения. В Московскую областную думу из управления министерства юстиции Российской Федерации по Московской области придет заключение о регулирующем воздействии на субъекты предпринимательства. Сразу же после получения этого заключения мы приступим к рассмотрению законопроекта во втором и третьем чтении с учетом замечаний и предложений, которые в соответствии с предусмотренным регламентом порядке мы получим за этот период», — пояснил депутат.

Ранее Мособлдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий розничную продажу вейпов несовершеннолетним на территории региона. Документом также устанавливаются штрафы за продажу вейпов несовершеннолетним. Они составят для граждан — от 3 тыс. до 5 тыс. руб., для индивидуальных предпринимателей и должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. руб., для юрлиц — от 100 тыс. до 150 тыс. руб.