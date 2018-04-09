Дмитрий Азаров обратится с посланием к депутатам губдумы и жителям области 

Во вторник, 10 апреля врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров обратится с посланием к депутатам губернской думы и жителям области, сообщает региональное правительство.
Оглашение послания главы Самарской области начнётся в 12:00.
Прямая трансляция послания Дмитрия Азарова будет вестись на телеканалах «Россия-24. Самара» (www.tvsamara.ru), «Губерния» (www.guberniatv.ru), «Тольятти-24» (www.vaztv.ru), «Самара-ГИС» (www.samaragis.ru), официальном сайте правительства Самарской области www.samregion.ru. и портале «Волга Ньюс».