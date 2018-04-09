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Директором муниципальной «Самарской газеты» назначили бывшего руководителя «КП-Самара›
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Директором муниципальной «Самарской газеты» назначили бывшего руководителя «КП-Самара› 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Мэр Самары Елена Лапушкина на еженедельном совещании в понедельник, 9 апреля, представила коллективу администрации города нового директора муниципальной «Самарской газеты». Им стал Валерий Панков.
Это опытный медиаменеджер. В течение нескольких лет — до середины марта этого года — он возглавлял «Комсомольскую правду в Самаре». Его место в местном филиале газеты заняла бывший директор екатеринбургского сайта E1.RU Наталья Сизая.
— Желаю вам успешной работы на новом месте, — сказала глава города Валерию Панкову.
«Самарская газета» — официальный печатный орган мэрии Самары. Имеет собственный журналистский коллектив, сайт в интернете. Возглавляет газету Наталья Федорова.
Помимо редакционных материалов в газете размещаются все официальные документы администрации города.
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