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Внедрение в Магнитогорске ЗОЖ обошлось в 100 миллионов рублей
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Внедрение в Магнитогорске ЗОЖ обошлось в 100 миллионов рублей 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
За минувший год Магнитогорский металлургический комбинат направил 100,4 миллиона рублей на спорт и реализацию программы «Здоровый образ жизни», включая содержание СК «Металлург-Магнитогорск».
Одним из приоритетов социальной работы предприятия является формирование у сотрудников потребности в регулярных занятиях физкультурой. Для этого в городе создана развитая инфраструктура спортивных объектов и сооружений. В частности, формированием здорового образа жизни заняты в СК «Металлург-Магнитогорск».
Только в 2017 году в рамках программы «ЗОЖ» на площадках спортклуба прошли 62 спортивных праздника, участниками которых стали около 9 500 работников Группы ММК и членов их семей. Порядка 3 500 человек выступили в десяти видах спорта зимней и девяти видах спорта летной Спартакиады, сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК».
В аквапарке «Водопад чудес» металлурги и их домочадцы посетили свыше 34 тысяч раз. Традиционно сотрудники меткомбината активно участвуют в коллективных выездах в горнолыжные центры ММК «Абзаково» и «Металлург-Магнитогорск» — за минувший год их посетили почти 10 500 работников Группы ММК.
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