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Подростка, получившего ножевое ранение в школе в Иркутске, перевели из реанимации в палату
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Подростка, получившего ножевое ранение в школе в Иркутске, перевели из реанимации в палату 

ТАСС 1 час назад
ИРКУТСК, 9 апреля. /ТАСС/. Подростка, получившего в Иркутске во время урока ножевое ранение от одноклассника, перевели из реанимации и общую палату. Об этом сообщил в понедельник ТАСС главврач Иркутской городской Ивано-Матренинской больницы Владимир Новожилов.
"Мальчик поправляется, на выходных он был переведен из реанимации в палату, сейчас продолжает лечение в отделении. Возможно, к концу недели будет выписан", — сказал он.
По словам Новожилова, в результате инцидента подросток получил внутренне повреждение легкого, ему была проведена торакоскопическая операция (без хирургических надрезов). «Последствий для его здоровья эта ситуация иметь не будет», — считает главврач.
Ранее сообщалось, что 5 апреля ученика девятого класса школы № 7 в Иркутске ранил одноклассник, игравший перочинным ножом во время урока информатики. Школьника доставили в городскую Ивано-Матренинскую больницу. По данному факту проводятся служебная и доследственная проверки.
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