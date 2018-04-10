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В Екатеринбурге стартует последний этап продажи билетов на ЧМ-2018
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В Екатеринбурге стартует последний этап продажи билетов на ЧМ-2018 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
В Екатеринбурге на следующей неделе официально стартует последний, третий этап продажи билетов на Чемпионат мира по футболу. Офис продажи билетов в столице Урала проработает до конца июня, сообщает во вторник, 10 апреля, «АиФ-Урал».
Последний этап продажи билетов на ЧМ-2018 по футболу стартует 18 апреля. В Екатеринбурге их можно будет приобрести в ТЦ «Пассаж», где располагается Билетный центр FIFA, в порядке живой очереди. Билетный центр в Екатеринбурге будет работать до 28 июня 2018 года.
В Екатеринбурге центр будет работать с понедельника по пятницу (с 14.00 до 19.00) и с субботы на воскресенье (с 10.30 до 19.00) по 31 мая. После этой даты билетный центр переходит на другой график работы: понедельник — воскресенье (с 10.00 до 20.00).
По данным FIFA, на сегодняшний день между футбольными болельщиками распределено 1 698 049 билетов, причем 53% из них — это болельщики из других стран мира. Среди них лидируют такие страны, как: США, Аргентина, Колумбия, Мексика, Бразилия, Перу, Китай, Германия, Австралия и Индия.
Начало старта продаж состоится 18 апреля в 14.00 по местному времени.
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