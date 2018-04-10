В Екатеринбурге стартует последний этап продажи билетов на ЧМ-2018

Екатеринбурге на следующей неделе официально стартует последний, третий этап продажи билетов на Чемпионат мира по футболу. Офис продажи билетов в столице Урала проработает до конца июня, сообщает во вторник, 10 апреля, «АиФ-Урал»

Последний этап продажи билетов на ЧМ-2018 по футболу стартует 18 апреля. В Екатеринбурге их можно будет приобрести в ТЦ «Пассаж», где располагается Билетный центр FIFA, в порядке живой очереди. Билетный центр в Екатеринбурге будет работать до 28 июня 2018 года.

В Екатеринбурге центр будет работать с понедельника по пятницу (с 14.00 до 19.00) и с субботы на воскресенье (с 10.30 до 19.00) по 31 мая. После этой даты билетный центр переходит на другой график работы: понедельник — воскресенье (с 10.00 до 20.00).

Аргентина, Колумбия, Мексика, Бразилия, Перу, Китай, Германия, Австралия и Индия. По данным FIFA, на сегодняшний день между футбольными болельщиками распределено 1 698 049 билетов, причем 53% из них — это болельщики из других стран мира. Среди них лидируют такие страны, как: США

Начало старта продаж состоится 18 апреля в 14.00 по местному времени.