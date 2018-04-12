Уральские болельщики снимут фильм о ЧМ-2018 в Екатеринбурге 

Президент Союза болельщиков футбольного клуба «Урал» Владимир Перетягин заявил о том, что фанаты региона снимут документальный фильм о подготовке и проведении чемпионата мира 2018 года в Екатеринбурге, сообщает ТАСС.
"Это будет документальный фильм, мы постараемся захватить историю с самого начала до окончания чемпионата мира.
У нас непрофессиональная команда — будем снимать все, что видим, постараемся запечатлеть дни, часы, минуты чемпионата.
Кроме того, планируем для фильма интервьюировать гостей нашего города, иностранных болельщиков. Чтобы расширить охват, соберем видеоматериалы любителей", — сказал Перетягин.
Фильм будет размещен нв социальных сетях.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. Екатеринбург примет четыре матча группового этапа.