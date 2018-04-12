Ещё
Уральские болельщики снимут фильм о ЧМ-2018 в Екатеринбурге
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Уральские болельщики снимут фильм о ЧМ-2018 в Екатеринбурге 

Газета.Ru 10 минут назад
Фото: Газета.Ru
Президент Союза болельщиков футбольного клуба «Урал» Владимир Перетягин заявил о том, что фанаты региона снимут документальный фильм о подготовке и проведении чемпионата мира 2018 года в Екатеринбурге, сообщает ТАСС.
"Это будет документальный фильм, мы постараемся захватить историю с самого начала до окончания чемпионата мира.
У нас непрофессиональная команда — будем снимать все, что видим, постараемся запечатлеть дни, часы, минуты чемпионата.
Кроме того, планируем для фильма интервьюировать гостей нашего города, иностранных болельщиков. Чтобы расширить охват, соберем видеоматериалы любителей", — сказал Перетягин.
Фильм будет размещен нв социальных сетях.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. Екатеринбург примет четыре матча группового этапа.
Газета.Ru: последние новости
Первые цветы распустись в Ботаническом саду в Петербурге Bank of America объявил о прекращении кредитования производителей оружия Завершен поиск на месте падения вертолета Ми‐8 в Хабаровске
 Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Когда ждать атаки Трампа365
Российские корабли исчезли с базы Тартус903
Экс-президент США дал разумный совет Трампу51
Опубликованы итоги расследования по делу Скрипаля162
Новый премьер-министр вступит в должность 8 мая76
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
01:19
ЮНЕСКО вернется в Крым
Политика
05:26
Медведев попрощался с депутатами
Политика Статьи
01:18
Молодоженов заковали на свадьбе родственники
Происшествия
03:05
Круизный лайнер разнес причал
Происшествия Общество
00:36
Британия нанесет удар с Кипра
Армия Политика
01:01
Битва за Сирию: чем будут воевать Россия и США
Армия Оружие
00:54
Жириновский насмешил Думу
Политика
02:35
Ещё одна космическая держава появилась в мире
Общество Наука
00:55
Москва и Вашингтон начали диалог по Сирии
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение