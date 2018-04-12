Уральские болельщики снимут фильм о ЧМ-2018 в Екатеринбурге

"Это будет документальный фильм, мы постараемся захватить историю с самого начала до окончания чемпионата мира.

У нас непрофессиональная команда — будем снимать все, что видим, постараемся запечатлеть дни, часы, минуты чемпионата.

Кроме того, планируем для фильма интервьюировать гостей нашего города, иностранных болельщиков. Чтобы расширить охват, соберем видеоматериалы любителей", — сказал Перетягин.

Фильм будет размещен нв социальных сетях.