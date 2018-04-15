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«Спартак» на выезде проиграл «Уралу»
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«Спартак» на выезде проиграл «Уралу» 

Свободная пресса 33 минуты назад
Фото: НАША ГАЗЕТА
В матче 26 тура чемпионата России московский «Спартак» в Екатеринбурге уступил местному «Уралу» со счётом 2:1. Несмотря на поражение «красно-белые» сохранили за собой вторую строчку в турнирной таблице, но отставание от лидирующего «Локомотива» увеличилось до пяти очков.
Счёт в матче «шмели» открыли на 37-й минуте после точного удара Эрика Бикфалви. Долгое время «Спартак» большими силами пытался отыграться, а «Урал» остро контратаковал.
В самой концовке матча команды обменялись забитыми мячами: сначала на 89-й минуте Эль-Кабир удвоил преимущество хозяев поля, а затем на 90-й Квинси Промес вновь вернул интригу в противостояние. Но отыграться «красно-белым» так и не удалось.
Напомним, ранее в рамках 26 тура РФПЛ московский «Локомотив» разгромил «Динамо», казанский «Рубин» одержал крупную победу над «Амкаром», а грозненский «Ахмат» переиграл «Тосно».
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