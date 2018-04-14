СМИ: Фанаты «Спартака» провалились под лёд в Екатеринбурге накануне матча с «Уралом» 

Несколько болельщиков московского «Спартака» провалились под лёд в Екатеринбурге во время фаер-шоу накануне матча 26-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с «Уралом».
Как сообщает Sport24, один из болельщиков во время шоу пошёл по льду к середине реки, и провалился. Ему на помощь поспешили трое человек, но также попали в воду.
Отмечается, что в итоге всем удалось выбраться из реки.
Матч «Урал» — «Спартак» состоится 15 апреля. Начло встречи — в 14:00.
Ранее сообщалось, что фанаты ЦСКА опровергли обвинения в расизме на матче Лиги Европы с «Арсеналом».