СМИ: Фанаты «Спартака» провалились под лёд в Екатеринбурге накануне матча с «Уралом»

Несколько болельщиков московского «Спартака» провалились под лёд в Екатеринбурге во время фаер-шоу накануне матча 26-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с «Уралом».

Как сообщает Sport24, один из болельщиков во время шоу пошёл по льду к середине реки, и провалился. Ему на помощь поспешили трое человек, но также попали в воду.

Отмечается, что в итоге всем удалось выбраться из реки.

Матч «Урал» — «Спартак» состоится 15 апреля. Начло встречи — в 14:00.

Ранее сообщалось, что фанаты ЦСКА опровергли обвинения в расизме на матче Лиги Европы с «Арсеналом».