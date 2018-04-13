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Более 2 тысяч волонтеров-медиков будут работать на ЧМ-2018 в Екатеринбурге
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Более 2 тысяч волонтеров-медиков будут работать на ЧМ-2018 в Екатеринбурге 

РИА Новости 1 час назад
Фото: e1.ru
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. На матчах Чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге будет работать свыше двух тысяч волонтеров, в том числе добровольцы, которые смогут оказать первую медицинскую помощь пострадавшим болельщикам, об этом сообщается на сайте движения «Волонтеры-медики».
По словам координатора Свердловского регионального отделения ВОД «Волонтеры-медики» Павла Чигвинцева, во время ЧМ-2018 волонтеры-медики будут находиться рядом с болельщиками в фан-зоне, расположенной в парке Маяковского, и смогут в случае необходимости оказать первую помощь.
"Волонтерам нельзя совершать никаких медицинских манипуляций, но они могут определить симптомы заболеваний, вовремя распознать признаки инфаркта, инсульта. Их главная задача — идентифицировать в толпе человека, которому стало плохо. Проводя наши исследования, мы столкнулись с тем, что часто люди не знают, как себя вести в этом случае", — пояснил Павел Чигвинцев.
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