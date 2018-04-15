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Аналитики оценили шансы «Спартака» победить «Урал» в Екатеринбурге
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Аналитики оценили шансы «Спартака» победить «Урал» в Екатеринбурге 

Чемпионат.com 2 часа назад
Букмекеры назвали фаворита матча 26-го тура РФПЛ «Урал» — «Спартак», который состоится сегодня, 15 апреля. Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.
Аналитики считают «Спартак» фаворитом. Ставки на победу красно-белых принимаются с коэффициентом 1.72. На победу «Урала» можно поставить за 5.25, на ничью — за 3.40.
Поставить на победу красно-белых по итогам первого тайма и всего матча можно за 2.70.
Эксперты сомневаются, что команды сумеют обменяться забитыми мячами. Этот вариант идёт за 2.00. Если же одна из команд не сумеет отличиться, то сыграет ставка с коэффициентом 1.72.
Тотал больше 2,5 мяча оценён коэффициентом 2.05, тотал меньше данного значения котируется за 1.70.
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