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Rusal предупредил о риске технического дефолта из-за санкций
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Rusal предупредил о риске технического дефолта из-за санкций 

Ведомости 1 час назад
Включение UC Rusal в санкционный список США может привести к техническим дефолтам по кредитным обязательствам компании, говорится в сообщении крупнейшего российского производителя алюминия на Гонконгской бирже.
По предварительной оценке Rusal, введение санкций «может оказать существенно негативное воздействие на бизнес и перспективы» компании. В сообщении отмечается, что компания намерена продолжить выполнять все свои обязательства. Также Rusal уведомляет, что публикация годового отчета компании может быть отложена.
В пятницу Минфин США ввел санкции в отношении UC Rusal, его основного владельца Олега Дерипаски и других компаний миллиардера.
Материал дополняется…
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