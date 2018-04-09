Rusal предупредил о риске технического дефолта из-за санкций

Включение UC Rusal в санкционный список США может привести к техническим дефолтам по кредитным обязательствам компании, говорится в сообщении крупнейшего российского производителя алюминия на Гонконгской бирже.

По предварительной оценке Rusal, введение санкций «может оказать существенно негативное воздействие на бизнес и перспективы» компании. В сообщении отмечается, что компания намерена продолжить выполнять все свои обязательства. Также Rusal уведомляет, что публикация годового отчета компании может быть отложена.

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