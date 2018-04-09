Игра в команде. Чему могут научить сотрудников стресс и виртуальная реальность

Всего одна ошибка работника способна нанести ущерб всей вашей компании, ее финансам и репутации. Последствия могут быть различны: от негативного мнения о работе фирмы в социальных сетях до гибели человека на производстве. Как сделать так, чтобы сотрудники не нарушали правил, не рисковали и не подвергали свою и чужую жизнь опасности? Одни тратят большие деньги на походы в учебные центры, другие ищут способы реализовать обучение сотрудников в стенах родной компании.

Мы за то, чтобы сочетать различные методы, но хотели бы обратить ваше внимание на недавно возникшие необычные способы, которые только набирают популярность в нашей стране. Игрофикация и электронное обучение — совершенно новые термины в российской среде обучения персонала.

Термин «электронное обучение» приобрел широкую популярность на Западе и получил название «E-learning». AR (augmented reality — «дополненная реальность»), VR (virtual reality — «искусственная реальность»), интерактивные курсы и игры, тесты, симуляции и соревнования — лишь малая часть разновидностей E-learning. Благодаря огромному ряду преимуществ эта система обучения постепенно заменяет учебные центры. Одно из достоинств электронного обучения — это гибкость. С помощью E-learning сотрудники могут проходить онлайн-тестирование в любом удобном для них месте, не ограничиваясь учебным классом. Это очень важный аспект, если учесть, что сегодня сотрудники одной компании могут быть разбросаны по всему миру.

Люди, склонные испытывать тревогу на учебных занятиях, семинарах и иных массовых мероприятиях, могут подсознательно блокировать способность поглощать новую информацию. В связи с этим знания, полученные традиционным способом, трудно сохранить. E-Learning предлагает эффективный метод дистанционного обучения, который «удерживает» знания сотрудников. Благодаря целенаправленному контенту каждый работник может обучаться в своем темпе и находиться в той среде, которая способствует усвоению материала.

E-learning — в сравнении с традиционными методами — значительно экономит бюджет, выделяемый на организацию самого учебного процесса. Используя электронные материалы для обучения сотрудников, можно устранить такие издержки, как наем тренеров, аренда транспорта и помещений для занятий, организация питания.

Для компаний, практикующих обучение сотрудников с использованием собственных методических материалов, электронное обучение оказывается более выгодным в долгосрочной перспективе. Когда вы вносите изменения в обучающий контент в интернете, у вас нет необходимости перепечатывать материалы с каждой новой редакцией. Иначе говоря, E-learning не только дешевле, но и экологичнее, что соответствует тенденциям современного бизнеса.

Командные игры

Игрофикация — еще один эффективный и прогрессивный инструмент, который применяется для развития персонала и помогает вовлечь, заинтересовать и обучить пользователей всех возрастов. В ходе игры или викторины участники могут обмениваться опытом, неформально общаться друг с другом, оставаясь при этом в рамках деловой тематики. В настоящий момент бизнес-сообщество рассматривает игры как наиболее эффективный вид взаимодействия сотрудников на корпоративных мероприятиях, поскольку игра побуждает их использовать имеющиеся и получать новые знания, отрабатывать типичные и нештатные ситуации трудового процесса, решать проблемы и тем самым закреплять свои знания в действии.

Как это может быть реализовано? Представьте себе, что вы стали участником совещания руководителей крупной российской нефтяной компании и готовитесь к многочасовым прослушиваниям докладов, официальных благодарностей и претензий. Но реальность оказывается совершенно иной: вас ждут увлекательные соревнования, квесты и компьютерные симуляции, организованные для того, чтобы вы не только не скучали, но также смогли узнать что-то новое. В центре сюжета — компьютерная программа, которая включает в себя 3D-модели с разъяснением ключевых ошибок, ставших причиной различных происшествий, а также меры предосторожности, соблюдение которых позволит избежать несчастных случаев в будущем.

Игровая обстановка без лишнего официоза и непривычный формат обсуждения серьезных вопросов позволяют проверить знания персонала и алгоритм их действий в нештатных ситуациях, не вызывая при этом стресса, отторжения или неприязни. Более того, участники соревнования не только проверяют свои навыки выявления небезопасных объектов и действий, они получают новый опыт работы в команде.

Каждое такое мероприятие подтверждает, что игра стала неотъемлемой частью жизни всего корпоративного сообщества. И в этом игровом процессе участвуют как рядовые сотрудники, так и топ-менеджмент: руководители подразделений дочерних компаний и компаний подрядчиков — все те, кто собирается на годовые отчетные совещания. А игровые механики не ограничиваются использованием только компьютеров и смартфонов, в ход идут и другие современные аппаратные средства.

Сейчас целый ряд российских промышленных компаний экспериментирует с VR-шлемами или очками. Это устройства виртуальной реальности с эффектом присутствия и некоторыми базовыми элементами управления. Все как в современной компьютерной игре: сотрудник надевает VR-устройство и оказывается на виртуальном объекте, где необходимо выполнять ряд заданий. По задумке организаторов происходят различные аварийные случаи: ломается объект особой важности, загорается электрическая станция или показатели на приборах выходят за пределы нормы.

Сотрудник должен как можно скорее принять меры: отрегулировать приборы, включить пожарную сигнализацию или набрать номер экстренной помощи. Если программа используется в режиме обучения, сотруднику дается алгоритм необходимых действий и подсказок, в то время как в режиме экзамена можно отследить, насколько правильно усвоена верная последовательность действий. Спектр ситуаций и мест для «проживания» внештатной ситуации в виртуальной реальности невероятно широк, все, что нужно для организации обучения — это просторная комната и необходимое оборудование с установленной программой.

Игра в стресс

Еще один пример использования игровых технологий в обучающем процессе — стресс-центры, где обучают основным рискам на производственных объектах. Обучение происходит на специально разработанных тренажерах, демонстрирующих условия, опасные для жизни или здоровья. Важное условие такого формата обучения — эмоциональное погружение. Оно необходимо для того, чтобы усвоение правил безопасности происходило на подсознательном уровне. Например, моделируется опасная ситуация с использованием тяжелого груза, где ученику выдается строительная перчатка с бамбуковыми палочками, имитирующими кости пальцев рук. Перчатку помещают между грузом 60 кг и строительной петлей. Груз поднимается — натягивается петля, и ученик видит и слышит, как хрустят ломающиеся палочки. С одной стороны этот метод обучения может показаться жестоким, но с другой стороны становится очевидно, что правила безопасности написаны не просто так, а у нарушений будут реальные физические последствия.

Способов применения электронного и игрового обучения с каждым днем становится все больше. Однако как определить, нуждается ли ваша организация в использовании таких инновационных методов обучения персонала, и какой из методов будет наиболее подходящим?

Проверьте, соотносится ли корпоративная культура вашей организации с теми инструментами, которые вы хотите использовать. Вряд ли стоит ожидать от людей, привыкших четко исполнять указания руководства, радостного участия в процессе обучения, предполагающего креативность, проявление инициативы и т. д. Скорее всего это будет восприниматься как новый способ взыскания.

Оцените, готовы ли сотрудники обучаться по-новому. Молодой персонал легко вовлекается в новый процесс, но поколение постарше, возможно, начнет сопротивляться новому формату. Не всегда легко отвыкнуть от привычки учиться за партой. Тут не спишешь у соседа и не увильнешь от ответа. Как правило, уровень готовности людей обучаться с использованием новых технологий зависит от сферы деятельности и географического расположения компании. В больших городах и в современных цифровых компаниях готовность к новым методам обучения выше.

Продумайте и подготовьте инфраструктуру обучения. Когда сотрудник заходит в помещение, где дует из окна, а с потолка падает штукатурка, то в голове возникает диссонанс. Как можно проходить обучение, когда обстановка к этому не располагает? Еще один серьезный аспект — подключение скоростного интернета, который нужен для современных способов обучения.

Не допускайте превращения хороших образовательных начинаний в фикцию и формализм. Например, один из реализованных в России стресс-центров используется как музей, где представлены современные методы обучения, но реальное обучение сотрудников в нем не проводится.

Обеспечьте проект необходимым преподавательским составом. Не все готовы работать на сложном современном оборудовании, таких людей нужно найти, мотивировать и удержать.

Найдите правильную мотивацию обучения сотрудников. Если вы хотите использовать новые методы, то нельзя просто обязать сотрудников обучаться по-другому. Необходимо объяснить, чем обусловлены перемены и в чем преимущества свежих форматов, почему нельзя просто работать так, как раньше.

В конечном итоге, внедрение инновационных способов — это инвестиции в навыки и способность сотрудников выполнять свои обязанности более качественно. А непосредственно E-learning с элементами геймификации — это возможность инвестировать в безопасное и эффективное завтра максимально экономично и экологично.