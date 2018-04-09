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В Башкирии разыскивают мужчину, задолжавшего сыну и дочери 300 тысяч рублей по алиментам
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В Башкирии разыскивают мужчину, задолжавшего сыну и дочери 300 тысяч рублей по алиментам 

ufa1.ru 1 час назад
Судебные приставы Республики Башкортостан разыскивают Курилец Романа Николаевича, накопившего долг по алиментным платежам на сумму свыше 300 000 рублей. В Дюртюлинском межрайонном отделе судебных приставов УФССП России по Республике Башкортостан на исполнении находится производство по взысканию алиментов с должника Курилец Романа Николаевича, 17.02.1984 года рождения, накопившего задолженность по алиментным платежам перед своими несовершеннолетними детьми — сыном и дочерью — более 300 000 рублей. По адресу регистрации должник не проживает, на телефонные звонки не отвечает, на прием к судебному приставу-исполнителю не является. На сегодняшний день местонахождение гражданина остается неизвестным. УФССП России по Республике Башкортостан обращается к гражданам, обладающим какой-либо информацией о местонахождении данного лица, с просьбой сообщить в УФССП России по Республике Башкортостан в дежурную часть по телефону: (8 347) 273-56-40. Отметим, в соответствии в ФЗ от 27.07.206 №152 «О персональных данных» судебные приставы-исполнители, в рамках исполнительных производств по принудительному исполнению судебных актов, в праве осуществлять обработку, в том числе распространять биометрические персональные данные без согласия должника.
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