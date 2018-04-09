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Омские энергетики проверили трансформаторные станции и линии электропередач
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Омские энергетики проверили трансформаторные станции и линии электропередач 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Специалисты филиала ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний «Россети») — «Омскэнерго», чтобы обеспечить стабильную работу электросетевого комплекса в холодное время года, провели тепловизионное обследование почти 6 тысяч единиц оборудования трансформаторных подстанций и более 2 тысяч километров воздушных линий электропередачи. Среди ключевых объектов — порядка 20 подстанций напряжением 35-110 кВ, снабжающих электроэнергией омичей во всех районах города и области.
Тепловизионные обследования — один из наиболее эффективных методов профилактики сбоев в работе энергообъектов, который применяется без вывода оборудования из эксплуатации, а значит без отключения электроэнергии в домах омичей. Сверхточная инфракрасная камера тепловизора дистанционно фиксирует тепловое излучение электрооборудования, позволяя обнаруживать области повышенного нагрева, которые невозможно определить при визуальном осмотре. Полученную информацию сотрудники «Омскэнерго» используют при составлении плана ремонтных работ и технического обслуживания. Кроме того, тепловизионные обследования позволяют сокращать объем, сроки и стоимость ремонта, увеличивают срок службы оборудования, повышают надежность электроснабжения потребителей.
Отметим, что в ПАО «МРСК Сибири» действует единый call-центр. По бесплатному телефону 8-800-1000-380 омичи могут круглосуточно сообщить о повреждении на линии электропередачи, обрыве или провисании провода, а также свои подозрения о незаконном вмешательстве в проводку.
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