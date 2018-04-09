Мне удалось за два года открыть 40 танцевальных школ. Вот как я это сделал

Если я скажу, что с детства мечтал стать высококлассным танцором, то это неправда. Информатика, футбол и занятие в кораблестроительном кружке — вот что интересовало меня в то время. На бальные танцы я попал случайно. Но уже через месяц групповых занятий втянулся в процесс и старался не пропускать ни одной тренировки.

Лишь спустя годы, прочитав книгу Михай Чиксентмихайи под названием «Поток. Психология оптимального переживания», я понял свою мотивацию в тот момент. Что главное в танцах? Поймать волну, а после расслабиться и наслаждаться процессом. Этот принцип, как оказалось, работает и в бизнесе.

Найти работу в танцах мне не удавалось…

Чтобы оплачивать мои занятия бальными танцами, мама сдавала комнату в нашей квартире. Я отлично понимал, что моя семья не сможет обеспечить мне высшее образование на коммерческой основе: я рассматривал либо экономическое, либо юридическое направление. На этапе работы приемных комиссий я не успел подать документы везде, где хотел изначально, поэтому в итоге мне светило только платное образование. Выбор пал на юридический факультет в одном из вузов, где обучение на тот момент стоило 25 тысяч рублей.

Дальнейшая танцевальная карьера была под угрозой из-за отсутствия свободных денег в семье, поэтому я быстро нашел подработку ассистентом в танцевальной школе.

Когда мне исполнилось 18 лет, найти работу в танцах мне не удавалось. Но на мое размещенное резюме откликнулся «Ситибанк» , предложив поучаствовать в конкурсе на вакантную должность. Условия меня полностью устраивали — оклад 18 тысяч рублей. Еще столько же можно было заработать в качестве премиальных. Этой суммы мне вполне хватало.

В итоге я смог зарабатывать премиальные, оплачивая не только тренировки, но и учебу в институте. Через полгода меня перевели в штат с более высоким окладом и медицинской страховкой. В 19 лет мой личный доход заметно вырос, а собственный рекорд достигал 110 тысяч рублей в месяц.

Как я бросил работу в банке

К мысли о том, что лучше заработать 20 тысяч на танцах, чем 100 — где бы то ни было, я пришел после того, как стал выстраивать систему личных приоритетов после прочтения книг Стивена Кови

В то время я просыпался в 5:30, чтобы уже в 7 утра предлагать карты банка клиентам в Пулкове. Как правило, я работал до 11, в местном кафе заполнял отчеты и ехал на ближайшую важную пару в университет. После этого проводил занятия по ритмике в СОШ «Альма-Матер» и только потом бежал на собственную тренировку.

Количество моих учеников регулярно росло, и, наконец, я окончательно выбрал танцы и попрощался с работой в банке.

На открытие первой школы я потратил 20 тысяч

Вы удивитесь, но первой мотивацией на пути к открытию собственной школы танцев стало предложение руки и сердца, которое я сделал своей девушке. Но о свадьбе не могло идти и речи, так как все деньги уходили на тренировки и не хватало средств даже на то, чтобы снимать квартиру, поэтому пришлось изобретать и перестраиваться. Я начал читать книги по бизнесу, и в моем окружении стали появляться друзья-предприниматели.

Первый филиал своей школы танцев я открыл в мае 2015 года в новостройке на окраине города. Тогда мне было 22 года. Такой подход к выбору места я считал нашим преимуществом, так как классические танцевальные клубы выбирали центральные районы и наиболее оживленные кварталы.

Мы же открылись там, где было удобно родителям, а не тренеру. Я сам расклеивал листовки и принимал звонки, анализируя спрос. В новых районах много детских садов, где вечером залы для занятий танцами и музыкой свободны, поэтому их легко можно арендовать на почасовой основе. Это и есть так называемое совместное пользование ресурсами, в чем давно преуспели такие гиганты, как Uber и Airbnb. Таким образом, на открытие первой школы я потратил всего 20 тысяч рублей.

Занятие в одном из филиалов

Открылись под названием «Школа танцев Антона Сергеева ». Оно мне показалось слишком пафосным, поэтому через полгода мы в нашей группе в ВК провели конкурс среди детей и родителей на новое название. В качестве главного приза обещали бесплатный абонемент на 6 месяцев. В итоге из более 250 вариантов мы выбрали именно «Дети на паркете».

Как я решил расширять проект

Я совсем не сомневался в предстоящем спросе, так как внимательно анализировал звонки по ранее расклеенным листовкам. В новых жилищных комплексах спрос был выше, а в одном из них он просто зашкаливал. Там мы и открылись. На первом бесплатном уроке более 10 родителей приобрели абонементы для детей на месяц, а мне хватило денег на аренду, зарплату персоналу и печать новой партии рекламных объявлений.

Успех первого филиала заставил меня задуматься о масштабировании проекта. Но для дальнейшего развития не хватало выручки, поэтому я принял решение взять несколько потребительских кредитов, которые пошли на рекламу, пополнение возвратных средств.

Для того чтобы собрать команду тренерского состава, больших усилий не потребовалось. Помог мой 15-летний опыт соревновательной карьеры в танцах. Остальных сотрудников подбирали при помощи классических HR-поисковиков. И только последние менеджеры появились благодаря профессиональной работе штатного HR.

Меня стали просить открыть школы в других городах

В ведении бизнеса уже несколько лет мне помогают мои близкие друзья — Стас Озимов и Илья Мякота. Мы вместе развиваем наши проекты, развиваемся в профессиональном плане и никогда не стесняемся спросить совета у более опытных предпринимателей.

Занятие в одном из филиалов

Когда я запустил 20 филиалов в Санкт-Петербурге , то стал получать сообщения от желающих открыть такую же школу танцев в других городах. Как-то раз я объявил Стасу и Илье, что в течение 30 дней открою первый филиал в другом городе по системе франчайзинга.

Франчайзи, на которого я сделал ставку, оказался малоэффективным и медлительным, что грозило мне денежными и репутационными потерями.

Первая ошибка в построении сети позволила мне взять долгосрочную паузу, чтобы создать команду и сконцентрироваться на улучшении качества наших услуг. Так мы описали более 350 занятий, подробные инструкции и создали большое количество видеоуроков. В проекте «Дети на паркете» появился свой методист и отдел, отвечающий за подбор новых партнеров и сопровождение. Такой подход позволил нам осознанно продать первую школу по франшизе уже в ноябре 2016 года.

В Петербурге мы открыли 40 школ

Все наши залы расположены в спальных районах. Ученики приходят к нам пешком и это одно из конкурентных преимуществ нашего проекта. На данный момент у нас есть функционирующие партнеры в 32 городах России . А в Санкт-Петербурге открыто 40 филиалов. Таких результатов мы добились за два года работы.

Важно отметить, что половина наших франчайзи не совсем знакома с танцевальной сферой. Но это не является препятствием, главное, чтобы человек имел организаторские способности и желание много работать. Залог успеха — это четкое выполнение всех наших регламентов и процедур при открытии очередного филиала.

Детская франшиза — это выгодно

Родители могут сэкономить на чем угодно, но только не на развитии своего ребенка, поэтому общий рынок франшиз по услугам для детей весьма насыщен. Но я не знаю на сегодняшний день ни одного подобного проекта, связанного именно с бальными танцами, где активно и успешно развивается сеть.

Нашим франчайзи не нужны миллионы, чтобы открыться. У нас затраты практически ограничиваются паушальным взносом, варьирующимся от 260 до 590 тысяч рублей в зависимости от выбранного пакета. Через месяц уже можно работать на базе снятого помещения с минимальными арендными рисками, так как наш проект может успешно функционировать на почасовой оплате помещения.

Что я могу посоветовать стартаперам

Всем начинающим предпринимателям я бы посоветовал следующее:

Только правильные процессы дают правильные результаты.

Фокусируйтесь только на одном проекте.

Не отчаивайтесь, ведь в каждом новом деле есть 10 тысяч часов, в течение которых, скорее всего, у вас ничего не будет получаться.

Пропишите стратегию развития на несколько лет вперед, что поможет вам избавиться от лишних ненужных «движений».

На встречах с предпринимателями, чьи бизнес-показатели в разы превышают ваши, молчите и слушайте.

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