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В Заводском районе до вечера отключили воду
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В Заводском районе до вечера отключили воду 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Сегодня утром в Заводском районе отключили холодную воду. Как сообщили коммунальщики, проблемы возникли из-за ремонта коммуникаций.
Питьевого ресурса не будет ориентировочно до 17.00.
В список обезвоженных попали дома на 1-ой Пионерской улице от 4-го Нагорного проезда до 8-го Артельного проезда, в 4-ом Нагорном проезде от 1-й Пионерской улицы до Ново-Астраханского шоссе.
Прекращена подача воды в домах на Ново-Астраханском шоссе от 4-го Нагорного до 2-го Нагорного проездов, Ново-Астраханской улице от 4-го Нагорного до 3-го Нагорного проездов. А так же на Пролетарской улице, 8 и Ново-Астраханском шоссе, 39а, 41, 45.
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