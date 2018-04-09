В Заводском районе до вечера отключили воду

Сегодня утром в Заводском районе отключили холодную воду. Как сообщили коммунальщики, проблемы возникли из-за ремонта коммуникаций.

Питьевого ресурса не будет ориентировочно до 17.00.

В список обезвоженных попали дома на 1-ой Пионерской улице от 4-го Нагорного проезда до 8-го Артельного проезда, в 4-ом Нагорном проезде от 1-й Пионерской улицы до Ново-Астраханского шоссе.

Прекращена подача воды в домах на Ново-Астраханском шоссе от 4-го Нагорного до 2-го Нагорного проездов, Ново-Астраханской улице от 4-го Нагорного до 3-го Нагорного проездов. А так же на Пролетарской улице, 8 и Ново-Астраханском шоссе, 39а, 41, 45.