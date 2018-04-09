Ямы на дорогах Саратова закрывают стульями

Необычный способ привлечь внимание дорожников к размытым после зимы асфальтовым покрытиям придумали саратовцы.

Так, одна из дорожных выбоин на центральной Московской улице была прикрыта обычным стулом. Такой «сигнал» об опасности на дороге автомобилистами был оценен по достоинству.

«На Улице Московской недалёко от автовокзала дорожную яму прикрыли стулом. Саратов не перестаёт удивлять!» — пишет в социальной сети Вконтакте в паблике «Саратов онлайн» Наталия Заревская-Забава.

Пользователи в комментариях отмечают, что возле перинатального центра на ул. Зерновой в яме елка торчит. В 2017 году дизайнер из Саратова украсила ямы гламурными декорациями. Отметим, что эти ямы дорожники быстро залатали.

Фото: соцсети