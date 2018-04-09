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Аренду помещений ТЦ в Оренбурге осуществляли через подставные фирмы
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Аренду помещений ТЦ в Оренбурге осуществляли через подставные фирмы 

ProOren 1 час назад
В ходе проверок одного из торговых центров города областная прокуратура выявила нарушения законодательства о регистрации юридических лиц.
В налоговый орган поступили данные, которые повлекли за собой внесение в единый реестр юридических лиц сведений, мало соответствующих действительности.
Прокуратура установила незаконную регистрацию двух коммерческих фирм через подставных лиц. Через эти фирмы заключали договоры аренды помещений в крупных торговых центрах. Подобные действия значительно затруднили проверку соблюдения мер пожарной безопасности. В областной прокуратура отметили, что помещение, за которым не следят должным образом, особенно подвержено аварийным ситуациям.
На данный момент все материалы направлены в следственные органы для возбуждения уголовных дел.
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