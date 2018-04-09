Аренду помещений ТЦ в Оренбурге осуществляли через подставные фирмы

В ходе проверок одного из торговых центров города областная прокуратура выявила нарушения законодательства о регистрации юридических лиц.

налоговый орган поступили данные, которые повлекли за собой внесение в единый реестр юридических лиц сведений, мало соответствующих действительности.

Прокуратура установила незаконную регистрацию двух коммерческих фирм через подставных лиц. Через эти фирмы заключали договоры аренды помещений в крупных торговых центрах. Подобные действия значительно затруднили проверку соблюдения мер пожарной безопасности. В областной прокуратура отметили, что помещение, за которым не следят должным образом, особенно подвержено аварийным ситуациям.

На данный момент все материалы направлены в следственные органы для возбуждения уголовных дел.