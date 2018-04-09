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Светлана Лобода выходит замуж за Тилля Линдеманна
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Светлана Лобода выходит замуж за Тилля Линдеманна 

Popcake.tv 1 час назад
Фото: Popcake.tv
Светлана Лобода недвусмысленно намекнула, что выходит замуж. Пока все выкладывали в соцсети фотографии куличей и разноцветных пасхальных яиц, певица решила творчески подойти к поздравлению своих подписчиков с праздником.
«Христос Воскрес! с Большим праздником!» — написала Светлана в своем профиле. Однако внимание аудитории привлекло вовсе не это. Ни от кого не могла ускользнуть маленькая, но сияющая деталь — кольцо на безымянном пальце у девушки.
Помимо поздравлений с Пасхой, в комментариях под постом появились пожелания счастливой семейной жизни. «Светик, колечко классное, я за тебя очень рада, поздравляю ж счастья!» — написала одна из поклонниц певицы.
На данный момент Светлана вместе со своей семьей отдыхает в Лос-Анджелесе. Здесь же на свет должен появиться ее малыш. По предворительным данным, Лобода планирует рожать ребенка в клинике Cedars-Sinai, где провели свои последние дни беременности Мадонна (Madonna), Ким Кардашьян (Kim) и Бритни Спирс (Britney Spears). Неизвестно только, кто же все-таки является отцом ребенка. По слухам, им может быть Тилль Линдеманн (Till), -летний лидер группы Rammstein.
Светлана и Тилль познакомились в прошлом году на фестивале «Жара», а уже в марте этого года певица официально подтвердила свою беременность. В связи с этим Лобода приняла решение временно приостановить творческую деятельность и полностью посвятить себя будущему ребенку.
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