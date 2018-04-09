«РусАл» может объявить технический дефолт из-за санкций

Руководство "РусАла" считает, что включение компании в новый санкционный список США может привести к техническим дефолтам в отношении ряда ее кредитных обязательств.

Как сообщает «Интерфакс», компания считает высоковероятным, что санкции окажут негативный эффект на ее бизнес и перспективы его развития. Кроме того, публикация годового отчета компании за 2017 год может быть отложена. При этом «РусАл» намерен исполнять свои существующие обязательства.

Между тем акции «РусАла» после попадания компании в черный список снизились более чем на 40% на бирже в Гонконге . В ходе торгов акции падали до 2,76 гонконгского доллара.