Дайджест научно-популярных мероприятий 09.04 — 15.04

Погружения к «Титанику», расширяющаяся Вселенная, угрозы искусственного интеллекта и мутации в комиксах и в жизни. Обо всем этом вы сможете узнать из научно-популярных лекций, которые Indicator.Ru собрал для вас в одном в дайджесте научно-популярных событий.

Легенда о големе: ИИ, захватывающий мир Будущее искусственного интеллекта в искусстве и культуре

Зачем идти: послушать о том, какие страхи и надежды связаны с совершенствованием искусственного интеллекта и машинного обучения, как они отражаются в фильмах, книгах и музыке, грозит ли людям технологическая безработица и как ее можно избежать.

Кто рассказывает: специалист по методам машинного обучения, автор одной из сильнейших российских шахматных программ и основатель портала «XX2 век» Сергей Марков

Когда: 9 апреля с 19:30 до 21:00 Где: Культурно-просветительский центр «Архэ» (Москва, ул. Малая Пироговская, д. 29/7).

Стоимость: 500 рублей, скидки для студентов (50%) и школьников (70%). Зарегистрироваться можно на сайте Timepad. Также на сайте «Архэ» будет организована трансляция стоимостью 200 рублей.

Путешествие на глубину

От ныряльщиц до «Миров»

Зачем идти: послушать о подводных исследованиях, погружениях к «Титанику» и Северному полюсу, о невероятных животных, населяющих глубины, о буднях и приключениях ученых.

Кто рассказывает: океанолог Сергей Смолицкий.

Когда: 10 апреля с 20:00 до 22:00 Где: Книжный клуб-магазин «Гиперион» (Москва, Хохловский переулок, д. 7-9, стр. 3).

Стоимость: 300 рублей. Купить билеты можно на сайте Timepad.

Был ли прав Дарвин , и в чем именно?

«Происхождение видов» полтора века спустя

Зачем идти: узнать, что думает современная наука об учении Чарльза Дарвина, что в нем до сих пор актуально, а что безнадежно устарело, на какие вопросы удалось ответить за прошедшие полтора века и помогло ли это разобраться в механизмах эволюции.

Когда: 11 апреля с 20:00 до 22:30.

Где: Антикафе «Кочерга» (Москва, ул. Большая Дорогомиловская, д.5, к. 2).

Стоимость: оплата по тарифам антикафе (2,5 руб. /минута) либо 300 рублей (при покупке заранее), купить билет можно на сайте Timepad.

Расширяющаяся Вселенная

Зачем идти: узнать, как и почему расширяется Вселенная, что об этом знают ученые, почему они так считают и что такое излучение и информационный парадокс Хокинга.

Кто рассказывает: ведущий научный сотрудник Института теоретической и экспериментальной физики имени А. И. Алиханова, доцент кафедры теоретической физики МФТИ Эмиль Ахмедов.

Когда: 11 апреля с 19:30 до 21:00 Где: Культурно-просветительский центр «Архэ» (Москва, ул. Малая Пироговская, д. 29/7).

Стоимость: 500 рублей, скидки студентам (50%) и школьникам (70%). Также на сайте «Архэ» будет организована трансляция стоимостью 200 рублей. Оплатить билеты можно через Timepad

Наше место во Вселенной

История развития представлений о Вселенной

Зачем идти: узнать, как развивались представления человечества об устройстве нашей Вселенной, в чем заключалась Коперниканская революция, насколько велика Вселенная, сколько ей лет сегодня и какие идеи лежат в основе современных представлений о ней.

Кто рассказывает: популяризатор науки, организатор научно-образовательного проекта «Прогресс-Школа» Кирилл Половников.

Когда: 12 апреля в 19:00 Где: Планетарий Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург, Александровский парк, д. 4).

Стоимость: 200-400 рублей, подробнее — на сайте Планетария.

Спроси ученого про космос

День космонавтики от Физтех. Читалки

Зачем идти: узнать, когда люди смогут летать на Луну в отпуск, чем Марс отличается от Венеры, а Солнечная система от других систем и есть ли жизнь в космосе, а также задать свои вопросы.

Кто рассказывает: астрофизики, космологи, планетологи, ядерные физики и специалисты по ракетному транспорту.

Когда: 12 апреля с 19:30 до 21:30 Где: Парк Горького, Лекторий Главного входа ( Москва , Крымский Вал, д. 9).

Стоимость: бесплатно, зарегистрироваться можно на сайте Timepad.

Интервью про РадиоАстрон

Встреча с астрофизиком

Зачем идти: послушать о российских успехах в изучении Вселенной, о ходе и результатах проекта «РадиоАстрон» и задать вопросы руководителю его научной программы.

Кто рассказывает: член-корреспондент РАН, руководитель научной программы международного космического проекта «Радиоастрон», заведующий лабораториями в ФИАН РАН и МФТИ Юрий Ковалев

Когда: 12 апреля с 19:30 до 22:00 Где: Интеллектуальный кластер «Игры разума» (Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д. 19/21, лит. Б).

Стоимость: за добровольный взнос (например, 250, 300 или 400 рублей). Зарегистрироваться необходимо заранее, сделать это можно на сайте кластера.

Числа, кислород, мутации и космос

Лекторий 15х4

Зачем идти: узнать, зачем нужны числа и можно ли обойтись без них, откуда на Земле столько кислорода, много ли мутантов среди нас и чем они не похожи на героев комиксов, что нашли и чего не смогли найти люди в космосе.

Когда: 15 апреля с 18:00 до 21:00 Где: коворкинг «Калибр» (Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр. 4).

Стоимость: бесплатно, необходимо зарегистрироваться. Сделать это можно на сайте Timepad.

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