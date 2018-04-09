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В зданиях «Усадьбы „Воронцово“ станет теплее и суше
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В зданиях «Усадьбы „Воронцово“ станет теплее и суше 

Твоя Газета 1 час назад
Фото: Твоя Газета
Работы по прокладке сетей теплоснабжения станут завершающим этапом в оснащении парка инженерными коммуникациями и завершатся в IV квартале этого года.
Тепло необходимо как для обеспечения комфорта сотрудников и посетителей усадьбы, так и для лучшего сохранения отреставрированных парковых строений. Строительно-ремонтные работы начались четыре года назад — с разработки проектной документации для прокладки инженерных коммуникаций на территории парка в соответствии с «Адресной инвестиционной программой на 2014–2017 годы». В итоге с 2015 по 2017 гг. в «Усадьбе „Воронцово“ были проведены водопровод, бытовая канализация, ливневая канализация и телефонная линия, а также сети радиофикации, электроснабжения и наружного освещения. Осталось провести в парк только тепло.
В настоящее время на территории ведется подготовка к земельным работам, в том числе — огораживание деревьев, чтобы исключить их случайное повреждение. При проектировании теплотрассы особое внимание уделялось сохранению растительности на территории парка, и те зеленые насаждения, которые вольно или невольно пострадают в процессе строительных работ, будут впоследствии компенсированы высадкой деревьев ценных пород. Ход строительных работ будет освещаться на сайте и страницах парка в социальных сетях.
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