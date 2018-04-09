В Мособлдуме предложили приравнять насвай и снюс к наркотикам и ввести уголовное наказание за их продажу

В Мособлдуме предлагают приравнять насвай и снюс к наркотическим средствам и ввести уголовную ответственность за распространение и торговлю ими. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил председатель комитета регионального парламента по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев.

«Эти смеси не отнесены к наркотическим средствам. Они пока относятся к табачным изделиям. Их состав активно изменяется, появляются новые компоненты, и есть угроза того, что они балансируют на границе между наркотиками и табаком. Помните, как у нас было со спайсами, когда они были разрешены, а потом эксперты определили законодательный подход, что неважно, какой состав, и сразу стали классифицировать их как наркотики. Сейчас в ситуации со снюсом и насваем, к сожалению, такого общего подхода экспертным сообществом не выработано. Идет дискуссия. Мы в ней участвуем. Я надеюсь, что в перспективе, когда придем к общему мнению, возможно, будет новый законопроект по приравниванию их к наркотическим средствам и введению уголовной ответственности. Наша позиция такая. И наш комитет эту позицию целенаправленно отстаивает», — сказал А. Голубев.

Он пояснил, что дискуссия ведется на всех уровнях власти, поскольку для принятия уголовных мер требуется внесение изменений в федеральное законодательство. «Это федеральный законопроект должен быть. Мы (Мособлдума — прим. Агентства „Москва“ ) можем выйти с такой инициативой, когда экспертное сообщество придет к общему пониманию вопроса и завершит дискуссию», — добавил депутат.

А. Голубев напомнил, что в настоящее время федеральным законом за продажу и распространение снюсов и насвая предусмотрен штраф для граждан в размере от 2 тыс. до 4 тыс. руб., для должностных лиц — от 7 тыс. до 12 тыс. руб., для юридических лиц от 40 тыс. до 60 тыс. руб.

Насвай, согласно техническому регламенту на табачную продукцию, — это вид некурительного табачного изделия, предназначенного для сосания и изготовленного из табака, извести и другого нетабачного сырья. Снюс — вид некурительного табачного изделия, предназначенного для сосания и полностью или частично изготовленного из очищенной табачной пыли и (или) мелкой фракции резаного табака с добавлением или без добавления нетабачного сырья и иных ингредиентов.