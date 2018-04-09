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Гроб, найденный в Балатовском парке, оказался реквизитом команды КВН
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Гроб, найденный в Балатовском парке, оказался реквизитом команды КВН 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Гроб, который пермяки обнаружили в Балатовском парке, оказался реквизитом одной из команд, которые участвовали в кубке «Чёрный КВН».
Администратор кубка Иван Шамаров рассказал корреспонденту «АиФ-Прикамье», что игры «Чёрного КВН» проходят раз в полгода. Последняя из них была в январе. Гроб был частью реквизита одной из шести команд, которые выступали на сцене ДК Железнодорожников. В нём выносили участника одной из миниатюр.
«После окончания кубка реквизит унесли на улицу и видимо забыли забрать», — пояснил Иван.
Кубок проходит раз в полгода. Название игры говорит о том, что юмор в неё преимущественно чёрный.
Напомним, пермяки обнаружили пугающую находку 8 апреля в Балатовском парке, у теплотрассы между Стадионом Локомотив и ДКЖ.
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