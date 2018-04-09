Гроб, найденный в Балатовском парке, оказался реквизитом команды КВН

Гроб, который пермяки обнаружили в Балатовском парке, оказался реквизитом одной из команд, которые участвовали в кубке «Чёрный КВН».

Администратор кубка Иван Шамаров рассказал корреспонденту «АиФ-Прикамье», что игры «Чёрного КВН» проходят раз в полгода. Последняя из них была в январе. Гроб был частью реквизита одной из шести команд, которые выступали на сцене ДК Железнодорожников. В нём выносили участника одной из миниатюр.

«После окончания кубка реквизит унесли на улицу и видимо забыли забрать», — пояснил Иван.

Кубок проходит раз в полгода. Название игры говорит о том, что юмор в неё преимущественно чёрный.

Напомним, пермяки обнаружили пугающую находку 8 апреля в Балатовском парке, у теплотрассы между Стадионом Локомотив и ДКЖ.