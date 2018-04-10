30-летие крупнейшей челябинской спортшколы отмечают голодовкой

Челябинская спортивная школа олимпийского резерва «Конас» 3 марта отпраздновала юбилей — муниципальному учреждению исполнилось 30 лет. Но вместо торжественных мероприятий 4 апреля тренеры объявили «голодную забастовку». С 10 апреля к ним планируют присоединиться родители юных спортсменов. В причинах попытался разобраться корреспондент «Уралинформбюро».

Голодовку объявили через несколько дней после отставки с поста директора школы Олега Строгонова. Для мастера спорта по карате извещение об увольнении стало ударом — он госпитализирован в кардиологическое отделение. На его защиту встали сотрудники и родители спортсменов. В голодовке принимали участие 14 тренеров. На четвертый день инструктор-методист школы Анна госпитализирована в состоянии, близком к коме (сахар упал до 2,1). Оставшиеся 13 человек намерены продолжить голодовку, несмотря на заявление главы города Евгения Тефтелева о том, что они «выбрали не тот метод».

Под петицией против увольнения Строгонова 1489 подписей. Фото: change.org.

Среди требований бастующих — возвращение Строгонова на должность директора и увольнение с поста начальника управления по физической культуре, спорту и туризму администрации Челябинска Евгения Иванова.

"Подобного рода волеизъявление людей — не самое правильное. За здоровьем участников акции в данный момент наблюдают медики. Их требования об отставке Иванова и о возврате Строганова на должность директора школы поддержаны не будут, — обозначили позицию муниципальных властей в пресс-службе администрации города. — Претензий у главы города к Евгению Иванову как к руководителю управления нет. Олегу Строгонову мы готовы предложить любую тренерскую работу, любую общественную деятельность в спортивных федерациях. Но в качестве руководителя муниципальной школы мы его не видим".

С участниками голодной забастовки встретились представители администрации и прокуратуры. 9 апреля их навестила уполномоченный по правам человека области Маргарита Павлова. Она пообещала заехать и завтра.

Но к конструктивному решению прийти пока не удается. Как и не появляется четкого понимания, почему сотрудники спортшколы пошли на столь крайние меры?

В 2017 году уже предпринимались попытки снять Строгонова с должности в связи с обвинениями в срыве первенства по УрФО. В тот раз коллектив также голодал и директора отстояли.

"Насколько я понимаю, это связано с тем, что происходит некая оптимизация спортивных школ, объединение некоторых, соответственно сокращается руководящий аппарат, — рассуждает представитель администрации города. — Это больше напоминает некий шантаж. Для родителей и для детей ничего не изменилось. Тренерский состав остается тот же, все задачи, которые стоят перед школой и перед воспитанниками — те же".

Один из участников голодовки, старший тренер «Конаса» Владимир Холкин, так объясняет свою позицию: «У нас нет цели, чтобы Иванова сняли. Мы не кровожадные. Прошло время, и мы догадываемся, что виноватого найти в этой ситуации сложно. Если Строгонов виноват и не может работать директором — значит не может. Нам просто не объяснили, почему? Его сняли без объяснения причин».

На вопрос, прекратят ли они голодовку, если получат ответ на свой вопрос, Холкин подчеркнул: «Мы переживаем не за Строгонова конкретно, а за свою школу, своих спортсменов и свой вид спорта. Мы тренеры, взрослые мужики, сидим и голодаем. Вроде, такая акция малодушная. Но, к сожалению, по другому привлечь внимание не получается».

Как выяснилось, в июне 2017 года также предпринимались попытки снять Строгонова с должности в связи с обвинениями в срыве первенства по УрФО. В тот раз коллектив тоже голодал, но директора отстояли.

Старший тренер уверен, что и тогда и теперь школа и спортивное руководство администрации города стали заложниками клеветы. «Летом уже была такая ситуация — тогда был ложный донос Иванову, все вскрылось. И он мудрым решением оставил Строгонова на месте. Сейчас, я думаю, такая же ситуация — кто-то оклеветал», — заявил Холкин.

Сегодня сотрудников «Конаса» волнует, кто займет место Строгонова. «Нам сказали, что он не справляется с обязанностями директора. Но он каждый год получает повышенную премию. По хозяйственной части нарушений не выявлено. Школа показывает самые высокие спортивные результаты, признавалась лучшей в России. В прошлом году мы получили грант как лучшая школа в стране. Нам небезразлично — ломать легко. Мы не знаем, кто претендует на эту должность. Все признают заслуги Строгонова. Может быть у них есть более достойная кандидатура? Нет, нам сказали, что кандидатуру подбирают. Получается, что цель — не поставить нового директора, а снять Строгонова», — рассуждает Холкин.

Все признают заслуги Строгонова. Может, у них есть более достойная кандидатура? Нам сказали, что ее подбирают. Получается, цель — не поставить нового директора, а снять действующего".

В пресс-службе администрации Челябинска «Уралинформбюро» сообщили, что имя исполняющего обязанности директора школы «Конас» объявят сегодня или завтра. «Эта кандидатура рассмотрена нами по просьбе Олега Строгонова», — заверил собеседник агентства.

Судя по всему, прекратится ли акция протеста будет зависеть от того, насколько устроит голодающих новый руководитель. «Мы опасаемся, что кто-то просто придет отсидеться», — признается старший тренер.

Холкин заверил, что пытается отговорить родителей от их желания присоединиться к забастовке: «Веду переговоры, чтобы они не включались, потому что на нас и так всех собак вешают — мол, мы детьми-спортсменами прикрываемся, а сейчас еще родителей втягиваем. Они хотели с первого дня нас поддержать, но я запретил. И сейчас бы запретил, но они хотят организовать отдельную голодовку, снять жилье специально. Вторая голодовка в городе — перебор».

Тренеры, несмотря на акцию протеста, продолжают профессиональную деятельность. «Пока ресурс есть, будем работать с детьми», — сказал Холкин.

Школа «Конас» работает в Челябинске с 1988 года. По данным на 2017 год, в ней занимались больше 800 человек по направлениям: дзюдо, тхэквондо, каратэ, спортивная борьба, адаптивный спорт, рукопашный бой, киокусинкай.

Анна БОГДЕВИЧ