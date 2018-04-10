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Для увеличения отгрузки угля в морском порту Шахтерск (Сахалин) будет модернизирован крупный рейдовый перегружатель
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Для увеличения отгрузки угля в морском порту Шахтерск (Сахалин) будет модернизирован крупный рейдовый перегружатель 

РЖД-Партнер 34 минуты назад
Фото: РЖД-Партнер
Для наращивания объемов перевалки продукции «Восточная горнорудная компания» (ВГК) продолжает инвестировать в развитие своего терминала в порту Шахтерск. Отгрузка угля здесь — рейдовая. В 2017 году ВГК расширил собственный специальный флот — в его арсенал добавилось 6 новых судов, построенных по оригинальному проекту, а также были приобретены 2 готовых судна. Одновременно с этим расширились мощности берегового погрузочного комплекса. Эти меры позволили морскому терминалу поставить рекорд годовой отгрузки в 4,6 млн т угля. Планы на 2018 год более амбициозны. Добыча и отгрузка угля в этом году должны практически удвоиться.
Чтобы увеличить объемы, в настоящее время проходит глубокое перевооружение перегружатель «Емсо-1» — самоходная баржа, оснащенная двумя грейферными установками и конвейерной линией.
Как пояснили в компании, строился перегружатель для разгрузки судов типа Panamax. Рабочий цикл начинался с перегрузки грейферными кранами груза с балкера к себе на борт, затем он доставлялся к причалу, где судовыми конвейерами выгружался на причал. Ранее перегружатель работал в портах Италии. Его мощность составляла 1 тыс. т в час. После переоснащения судна производительность планируется увеличить до 2,5 тыс. т в час.
В модернизацию судна, которая ведется на китайской верфи Chengxi, войдет замена конвейерной линии и установка новой погрузочной машины, замена грейферов на более продуктивные, хотя основная выгода не в их объеме, а в типе. Данные грейферы — ножничного типа. Их скорость цикла работы превышает стандартную технику как минимум в 2 раза.
Общая стоимость затрат составляет около 9 млн евро. Работа обновленного перегружателя позволит нарастить объемы отгрузки в порту и выполнить годовой план поставок в 8 млн т угля.
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