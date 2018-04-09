Приморье получило высокую оценку Минэкономразвития за перевод госуслуг в электронный вид

Мониторинг проводился по 18 электронным госуслугам.

По итогам мониторинга Минэкономразвития РФ , проводившегося с августа по ноябрь 2017 года, Приморский край успешно справляется с задачей по переводу основных государственных услуг в электронный вид.

Как сообщили в департаменте информатизации и телекоммуникаций, мониторинг проводился по 18 приоритетным электронным госуслугам, перечень которых утвержден Правительством РФ

«Это услуги департамента труда и социального развития, департамента информационной политики, департамента образования и науки, департамента ЗАГС, департамента градостроительства и других. Услуги в электронном виде оценивались с учетом полноты сведений, работоспособности интерфейса подачи заявления, оценке доступности ведомств по телефону», — пояснили специалисты.

Эксперты Минэкономразвития отметили следующую положительную тенденцию: по всем 18 услугам можно подать заявление на Едином портале госуслуг, есть возможность оценить качество обслуживания, а также оплатить пошлины в режиме онлайн.

В Приморском крае ведется активная работа по увеличению количества и качества электронных услуг.

Зарегистрироваться на Едином портале можно как самостоятельно на сайте, так и с помощью сотрудников многофункциональных центров «Мои документы».