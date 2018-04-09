В администрации Приморья заявили, что почти 90% приморцев положительно оценивают межнациональные отношения в крае

Состоялось заседание.

Первое в 2018 году заседание межведомственной комиссии по профилактике экстремизма при администрации Приморского края состоялось в понедельник, 9 апреля, под руководством вице-губернатора Приморья Дмитрия Братыненко , сообщает пресс-служба краевой администрации.

Участие в мероприятии приняли представители силовых структур, общественных организаций, научного сообщества.

По словам директора департамента внутренней политики Павла Ясевича, в Приморье на регулярной основе проводятся социальные исследования по проблематике межнациональных отношений.

«В 2017 году состоялось два таких исследования. Так, в феврале 2017 года определялся такой показатель, как удовлетворенность населения состоянием межнациональных и межрелигиозных отношений в крае. Тогда более 70% жителей положительно оценили отношения между представителями различных национальностей», — отметил он.

Еще один мониторинг проводился в конце 2017 года.

«К концу года количество граждан, которые положительно оценивают межнациональные отношения в крае, увеличилось до 87,9%. Более половины из них — 64,3% уверены, что межнациональные отношения в крае носят нормальный, бесконфликтный характер», — добавил Павел Ясевич.

Согласно полученным данным более половины жителей края (59,8%) воспринимают себя частью определенной этнической группы, и эта принадлежность воспринимается ими в положительном ключе: 63,1% гордятся своей национальностью, а 23,5% отмечают, что им «приятно» быть человеком их национальности.

На межличностном уровне жители Приморского края толерантно относятся к любой национальности и в процессе общения предпочитают ориентироваться исключительно на личные качества собеседника.

О проделанной работе силовых ведомств собравшимся рассказал врио начальника управления по вопросам миграции Управления МВД России по Приморскому краю Владимир Чекменев.

«На протяжении всего года была проведена большая работа по профилактике проявлений экстремизма и терроризма. Совместно с УФСБ , линейным управлением МВД на транспорте, погрануправлением были проведены оперативные и розыскные мероприятия по вопросам пресечения деятельности исламских групп, а также нарушений в сфере миграции», — отметил он.

Работа по профилактике экстремизма ведется и в молодежной среде. Так, например, в крупных вузах Приморья с участием студентов проводятся семинары, распространяются информационные листовки.

По словам доцента кафедры философии и юридической психологии ВГУЭС Надежды Олешкевич, студентам также разъясняют, какие действия в сети интернет считаются экстремистскими.

«Молодежь не всегда знает об ответственности за свои поступки и их характере. Специально для таких случаев для студентов мы выпустили информационную брошюру», — рассказала она.