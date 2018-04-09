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Место для Тулеева свободно: спикер кемеровского парламента покидает пост
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Место для Тулеева свободно: спикер кемеровского парламента покидает пост 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Председатель Совета народных депутатов Кемеровской области Алексей Синицын сложил с себя полномочия. 10 апреля состоится внеочередная сессия облпарламента, на которой рассмотрят его заявление, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу реготделения партии «Единая Россия».
Синицын занимал пост председателя Совета Кузбасса с октября 2016 года. Теперь эта должность может перейти экс-губернатору Аману Тулееву. С такой просьбой группа депутатов Госдумы от региона обратилась к врио главы области Сергею Цивилеву.
Совет для Тулеева
1 апреля Аман Тулеев покинул пост губернатора Кемеровской области. Решение было принято после трагедии в ТЦ «Зимняя Вишня», где при пожаре погибли 64 человека. Спустя два дня Тулеев получил вакантный мандат Совета народных депутатов региона. Перед этим источник "Уралинформбюро" сообщил, что политик-долгожитель намерен возглавить областной парламент.
Уралинформбюро: последние новости
Трагедия в "Зимней вишне" довела кемеровчан до психбольницы Место для Тулеева свободно: спикер кемеровского парламента покидает пост Аману Тулееву подыскали новую должность
 Ещё 5 источников 
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