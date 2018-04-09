Клуб и радиоцентр: как симферопольская кенаса вновь превратилась в храм

СИМФЕРОПОЛЬ , 9 апр — РИА Новости Крым . В 2016 году в караимской кенасе в Симферополе начались реставрационные работы, продолжающиеся по сегодняшний день. Скоро подрядчики приступят к проведению третей финальной стадии реконструкции, в ходе которой будет осуществлен ремонт внутри здания.

Победа храма над временем

"Работы были разбиты на три этапа. Первой ступенью стали противоаварийные работы — разобрали часть кровли, устранили элементы, которые могли обвалиться в любой момент, внутри здания снесли перегородки. Первого апреля завершился второй этап — фасадные и кровельные работы. Полностью поменяли кровлю, отреставрировали фасадную часть здания, установили водосточные трубы, поставили окна и двери", — рассказал о ходе ремонтных работ глава караимской религиозной общины «Чолпан» Дмитрий Полканов.

Ремонт внутри здания караимской кенасы в Симферополе

Завершится реставрация строительными работами внутри здания. На данный момент проходит конкурс среди подрядчиков на выполнение ремонта.

В советские годы из культового сооружения сделали клуб, а позже радиоузел, превратив храм в четырехэтажное здание подобное офисному. После завершения реконструкции останется два этажа — первый низкий этаж приспособят под музей, а второй — под храм. Решение создать духовно-культурный центр было принято на съезде караимских общин.

Караимская кенаса в Симферополе до и после реконструкции

В 2016 году из федерального бюджета выделили 115 млн рублей на капитальный ремонт здания, однако позже эксперты заявили о необходимости дофинансирования реставрации объекта.

"Уже израсходовано порядка 120 млн рублей и около 100 млн будет выделено на третий этап. Когда объект попал в федеральную целевую программу, было сложно определить, сколько необходимо денег. Здесь работали экспертные группы, но для того, чтобы понять реальную стоимость реконструкции, необходимо было снять целый слой отделки, разобрать часть крыши", — сказал Полканов.

Ремонт в караимской кенасе в Симферополе

Уникальный музей для своих и туристов

В Государственном комитете по охране культурного наследия Крыма отметили, что ремонтные работы должны завершиться до конца года. После введения в эксплуатацию объекта планируется организовать музей имени Тамары Ормели — дочери последнего газана (священнослужителя) симферопольской кенасы. Старейшина Ормели всю жизнь собирала оригинальные предметы быта для музея, не подозревая, что наступит время, когда кенасу вернут караимам и позволят возродить храм и культурный центр. Коллекция посуды, одежды с аутентичной вышивкой, оригиналы документов, в том числе брачные договоры, свидетельства о рождении ХIХ века и другие экспонаты будут приставлены в музее.

Председатель правления общественной организации «Национально-культурная автономия крымских караимов» Наталья Кропотова рассказала, что музей будет доступен туристам для посещения.

Отреставрированный фасад караимской кенасы в Симферополе

"Мы изначально настаивали на том, что в здании должен находиться культурный центр. Мы надеемся, что там будут постоянно сотрудники, которые смогут профессионально рассказать, кто мы такие, о нашей религии, об особенностях культуры. Мы хотим, чтобы здесь работали крымские караимы и получали зарплату. У нас есть кадры, но пока будем думать, как организовать работу".

Караимские общественники утверждают, что для коренного народа Крыма, насчитывающего сегодня менее тысячи человек на полуострове, очень важно рассказать подрастающему поколению и туристам о культуре и истории караимов.

Ремонт караимской кенасы в Симферополе

Также в храме будут проводиться богослужения для всех верующих. А пока, до завершения реконструкции, верующие ходят в маленькое здание во дворе, совершенно не предназначенное для богослужений, так как у караимов мужчины и женщины молятся отдельно.

Симферопольская кенаса была построена в 1891-1896 годах на средства караимской общины. Культовое здание возведено в эклектическом стиле, сочетающем черты готической, мавританской и византийской архитектуры. По своей типологии симферопольский караимский храм родственен киевской и вильнюсской кенасам.

В 1930 году, в рамках государственной политики борьбы с религией, караимский храм был закрыт, а в 1934-1935 годах — перестроен.

Отреставрированный фасад и двери в караимскую кенасу в Симферополе

С распадом Советского Союза начинается борьба крымских караимов за возвращение здания общине. В период нахождения Крыма в составе Украины симферопольским караимам не удалось добиться передачи храма в их собственность. В российском Крыму здание было возвращено общине.

Караимизм (караизм) — является самостоятельной монотеистической религией, основанной на Ветхом Завете. В мире насчитывается 30 тыс. человек, исповедующих караимизм. При этом, крымских караимов осталось около 2 тыс. человек, из них по официальным данным в Крыму проживает 500 человек.