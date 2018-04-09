«Рубль за метр»: как в Москве спасают старинные здания

Представьте себе: вы арендуете старинное здание в Москве за смешные деньги — один рубль за квадратный метр. Делаете там что хотите — хоть офис, хоть кафе, хоть в субаренду сдаете по выгодной для себя цене. И так — 49 лет. Есть, правда, маленькое «но»: сначала надо полностью отреставрировать это здание за свой счет. А еще раньше — получить такое право на аукционе.

Именно такая программа — «один рубль за квадратный метр» — действует в Москве уже пять лет. За это время силами предпринимателей удалось спасти 20 исторических зданий. Еще несколько готовятся к реставрации.

Выгода, которую получают от этой программы Москва и москвичи, очевидна — реставрация старинных зданий стоит недешево, а без нее они просто развалятся. Для предпринимателей все сложнее: трудно сказать заранее, как быстро окупятся их вложения. Но они все же рискуют — кто из любви к городу, кто ради будущей коммерческой выгоды. Два участника программы рассказали ТАСС , зачем им это было нужно.

"Такая остановка — одна-единственная"

Анна Паничкина, трамвайная остановка «Красностуденческий проезд» (метро «Тимирязевская»)

"Помню, когда 12 лет назад я переехала сюда, шла по Москве и думала: как же я ее люблю, — говорит Анна Паничкина. — Я из Ярославля , но Москву считаю своим домом". А дом надо обустраивать.

Анна — индивидуальный предприниматель, и по работе она отслеживает различные тендеры. «Красностуденческий проезд» — старейшую московскую трамвайную остановку — она впервые увидела «на бумаге», в документах. До этого даже не знала о ее существовании. Анна не то что никогда не занималась реставрацией старинных зданий — она и ремонт-то ни разу не делала. «Я приехала взглянуть и влюбилась, — вспоминает она. — Не успела осмотреться, как стали подходить люди, расспрашивать. Я говорю: „Хотела бы ее отреставрировать“. А они: „Давно пора, мы будем так рады!“

Остановка из дерева и чугуна была построена то ли в 20-х, то ли в 40-х годах прошлого века. В 90-х там произошел пожар, а потом долгое время ею интересовались только вандалы. „Она была в ужасном состоянии, — говорит Анна. — Она бы просто погибла. И хотя мне все обошлось дороже, чем я ожидала, я ни секундочки не пожалела, что взялась“.

На аукцион и реставрационные работы Анна потратила в общей сложности 10 млн рублей. „Я понимаю, что окупаться она будет очень-очень долго, — говорит она. — Коммерчески выгодной сделкой это не назовешь“. Работы начались в ноябре 2017 года и шли непросто. Восстановить здание вообще бывает сложнее, чем построить с нуля: можно использовать только определенные материалы, в данном случае — дерево. А дерево нужно обрабатывать противопожарной пропиткой. Что-то пришлось несколько раз переделывать. К тому же остановка в отличие от зданий не отапливается, а команде пришлось работать зимой. „Но я и не думала, что будет легко, — говорит Анна. — Это мой первый самостоятельный проект, и когда я сюда приезжаю, чувствую гордость. Особняков в Москве много, а вот такая остановка — одна-единственная“.

Эта остановка — действующая. Когда она откроется, люди будут ожидать здесь трамваев. Но какую-то часть пространства Анна сможет оборудовать под торговый павильон. Каким он будет, она пока не знает. Правила программы позволяют „пересдать“ объект, и, скорее всего, Анна так и сделает. „Вокруг много жилых домов, это, можно сказать, спальный район, — говорит она. — Может быть, здесь будут продавать какие-нибудь пирожки, сделаем небольшой магазинчик… Сейчас ведь, даже чтобы купить бутылку воды, часто приходится идти в супермаркет“.

»Здесь жили бомжи"

Аркадий Стародубов, Садовый павильон усадьбы Лопатиных (переулок Сивцев Вражек)

"Когда мы приехали в первый раз посмотреть на это здание, подумали: беда, — рассказывает предприниматель Аркадий Стародубов. — Во-первых, рядом была большая свалка, и мы не знали, уберут ли ее. Во-вторых, здесь жили бомжи…"

Городская усадьба Лопатиных в переулке Сивцев Вражек была построена еще до революции. Усадьбы уже нет, но одна ее часть — садовый павильон — сохранилась. Долгие годы павильон был заброшен, на стенах кто-то рисовал, а колонны за сухими ветками даже разглядеть было сложно. Но инвесторов он привлек больше всех объектов, участвующих в программе: за него боролись 25 претендентов.

"Местные жители отреагировали сначала очень, очень, очень злобно", — говорит Стародубов. Чуть ли не драться пытались. Их можно понять: десять лет назад на месте павильона едва не возвели многоэтажку. Так что «присматривали» за реставрацией не только московские власти , но и арбатские энтузиасты. Некоторые приходили каждый день.

Свалку все-таки убрали. С бомжами Аркадий и его команда «потихонечку договаривались» сами: «Сначала кричали. Потом поняли, что это бесполезно. Пытались как-то полицию вызывать. Тоже никаких результатов. Стали искать общий язык. Говорили: „Идите в другие места…“ Вроде нас услышали и больше не приходят».

На все про все (от аукциона до работ) ушло около 15 млн рублей. По подсчетам Аркадия, это окупится примерно за десять лет. Сейчас здесь продают цветы, но после надеются сделать кофейню. «Мы хотели согласовать веранду, поставить хороший кофеаппарат, продавать выпечку, — рассказывает предприниматель. — Но территория пока не благоустроена. Я думаю, мы это место раскрутим цветами, а потом тут все-таки будет кофейня». Аркадий признается: для него это прежде всего бизнес. Взять в аренду старинное здание он решил не по любви, а из расчета. «Кафешек в Москве много, — объясняет он. — Чтобы привлечь посетителей к себе, нужно что-то особенное. На Арбате много туристов, им должно это понравиться».

В какой-то момент, пока реставрация еще была в процессе, Аркадий успел пожалеть, что ввязался в эту историю. Но теперь думает, что готов взяться за нечто подобное еще раз.