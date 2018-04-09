Новый мусорный полигон под Костромой: опять скандал

Мусорный полигон, который собираются строить в деревне Медениково (Кузьмищенское поселение, Костромской район) опять оказался в центре скандала, узнал KOSTROMA.TODAY. Свою позицию высказали природоохранная прокуратура и Роспотребнадзор

Напомним, жители региона узнали о строительстве полигона в конце 2017 г., когда прошли общественные слушания по этой теме. Значительная часть жителей деревни Мединиково выступила против. Люди создали петицию с жалобой в интернете, а также высказали сомнения в законности проведения слушаний. Там, возмущались жители, их мнения даже не спрашивали.

Презентация проекта жителей не убедила.

Их поддержали и экологи — они отметили, что рядом с будущим полигоном находятся Башутинские месторождения подземных вод — это важный источник для Костромы

В начале 2018 года скандал затих, однако сейчас последовали новые сводка с фронта.

«При проведении общественных слушаний о строительстве нового мусорного полигона около деревни Медениково… были допущены нарушения федерального закона», — сообщает о результатах прокурорской проверки издание «7х7».

Там также уточнили, что государственной экологической экспертизы проекта пока не проводилось.

Кроме того, высказались по поводу соседства полигона с запасами воды и в управлении Роспотребнадзора.

«Земельный участок [для полигона]… расположен в 9,5 км от водозабора «Башутино» и попадает в 3-й пояс санитарной охраны, что является грубым нарушением», — говорится в ответе управления Роспотребнадзора на обращение жителей.

Таким образом, возникают вопросы о будущем проекта полигона. При этом он Костроме очень нужен — городу некуда вывозить мусор. Свалка в Семенково закрыта, свалку у д. Холм грозят прикрыть вот-вот — у Роспотребнадзора к ней уйма претензий. Если не найти место для нового полигона, Костроме грозит мусорный коллапс.

Власти в конце года подчеркивали, что полигон у д. Мединиково — самый лучший вариант, так как найти другое место не удалось.

Мусорный полигон под Костромой: нужен он или нет? Все доводы «за» и «против» — в материале на KOSTROMA.TODAY.